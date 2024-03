Fee Brothers célèbre 160 ans d'excellence dans la fabrication d'amers, d'eaux botaniques et d'autres produits exceptionnels

En tant qu'entreprise familiale depuis plus d'un siècle et demi, Fee Brothers a transmis l'art de la mixologie de génération en génération. Aujourd'hui, sous la direction des frères de la cinquième génération, Jon F. Spacher (directeur général) et Benn Spacher (directeur de l'exploitation), Fee Brothers continue d'être un pionnier dans l'industrie, capturant l'essence du savoir-faire traditionnel tout en adoptant les goûts et les tendances modernes.

« Nous sommes incroyablement fiers de célébrer 160 ans de création de saveurs exceptionnelles et de contribution au monde de la mixologie, a déclaré Jon F. Spacher. Notre parcours a été marqué par la passion, le dévouement et l'engagement à fournir les meilleurs ingrédients pour améliorer l'art de la préparation de cocktails. Nous devons notre succès aux générations qui nous ont précédés et aux clients fidèles qui ont fait de Fee Brothers un élément de leur métier. »

Fee Brothers est devenue une marque mondiale, dont les produits sont distribués aux amateurs et aux mixologues professionnels du monde entier. Connue pour sa vaste gamme d'amers, d'eaux botaniques, de mélanges, de saumures et de sirops cordiaux, la société est devenue un ingrédient essentiel pour d'innombrables cocktails, améliorant l'expérience de dégustation de boissons pour les consommateurs exigeants.

La célébration du 160e anniversaire témoigne de l'engagement durable de Fee Brothers en faveur de la qualité et de l'innovation. Les clients peuvent s'attendre à des produits en édition limitée, à des promotions exclusives et à des occasions uniques de découvrir la riche histoire et l'héritage de Fee Brothers.

Fee Brothers invite les clients, les partenaires et les amateurs de cocktails à participer aux célébrations tout au long de l'année. Suivez Fee Brothers sur les réseaux sociaux et consultez leur site Web pour tout savoir sur les célébrations, les lancements de produits et plus encore.

Fondée en 1864, Fee Brothers est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication d'amers, d'eaux botaniques, de mélanges, de saumures et de sirops cordiaux de haute qualité. Avec une riche histoire qui s'étend sur 160 ans, Fee Brothers continue d'être un nom de confiance dans le monde de la mixologie, proposant des produits exceptionnels qui élèvent l'art de la préparation de cocktails. Pour obtenir plus d'informations, consultez www.feebrothers.com .

