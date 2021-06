Feed the Children y StarKist® se asocian para ayudar a 400 familias de Evansville

EVANSVILLE, Indiana, 11 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Feed the Children y StarKist® unen fuerzas para entregar alimentos y productos básicos a 400 familias en el área de Evansville el 10 de junio de 5:00 a 7:00 p. m. en St. Mark's Lutheran Church (2300 Washington Ave.) El evento es parte de los esfuerzos de la organización para combatir el hambre durante el verano.

Durante la jornada, cada familia recibirá una caja de comida de 11 kg, una caja de 7 kg de productos básicos (como champú, acondicionador y artículos de cuidado personal), una caja de 2 kg de productos Avon y libros para niños y productos StarKist de Feed the Children y StarKist®.

Aunque el fin de la pandemia quizás está cerca, muchas familias todavía sufren y muchos niños se preguntan de dónde vendrá su próxima comida. Para muchas familias, existe una brecha significativa entre lo que pueden pagar y sus necesidades alimentarias, y más aún, sus necesidades nutricionales. Casi 30 millones de niños dependen de almuerzos gratis o a precio reducido, y no todos pueden aprovechar los programas de alimentación que han establecido las escuelas a raíz de la COVID-19. En consecuencia, muchas familias deben tomar difíciles decisiones como comprar alimentos o pagar las facturas de los servicios públicos u otros costos necesarios, como el transporte y el cuidado de los niños.

Cuando más del 22 % de las familias de la comunidad de Evansville viven por debajo del umbral de la pobreza, el verano puede ser especialmente difícil una vez que termina la escuela y los niños quedan en situación de inseguridad alimentaria, sin una fuente de comidas continua.

"StarKist se preocupa por quienes tienen necesidades. Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con Feed the Children en Evansville, Indiana", señaló Michelle Faist, directora de Asuntos Corporativos de StarKist Co. "Es un honor retribuir a los miembros de esta comunidad, y esperamos replicar este evento en otras ciudades de los Estados Unidos en los próximos meses".

Desde 2009, la asociación nacional ha llevado eventos de recursos comunitarios beneficiosos y productos StarKist nutritivos y con muchas proteínas a las familias necesitadas del país.

"Hoy, no solo brindamos alimentos y productos básicos a estas familias, sino también esperanza", expresó Travis Arnold, director ejecutivo y presidente de Feed the Children. "La esperanza de un futuro mejor que es posible gracias a nuestros socios de StarKist, que desempeñan un papel fundamental para ayudarnos a crear un mundo en el que ningún niño se va a la cama con hambre".

Acerca de Feed the Children

En Feed the Children alimentamos a los niños hambrientos. Visualizamos un mundo en el que ningún niño se va a la cama con hambre. Tanto en los EE. UU. como a nivel internacional, estamos dedicados a ayudar a las familias y comunidades a lograr una vida estable y a reducir la necesidad de ayuda en el futuro, al tiempo que les proporcionamos alimentos y recursos para ayudarlos hoy. Distribuimos productos aportados por donantes corporativos a socios de la comunidad local, brindamos apoyo a maestros y estudiantes, y movilizamos recursos rápidamente para ayudar en los esfuerzos de recuperación cuando ocurren desastres naturales. A nivel internacional, gestionamos programas de desarrollo comunitario centrados en los niños en 9 países. Acogemos las asociaciones porque sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin relaciones de colaboración.

Visite www.feedthechildren.org para obtener más información.

Acerca de StarKist Co.



StarKist Co. ofrece productos alimenticios saludables y confiables en los Estados Unidos. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsa de una sola porción, que incluyen Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Como el atún favorito de Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca de StarKist, Charlie® the Tuna, llegó nadando a los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos en la actualidad. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

