FeedbackNow lance une nouvelle plateforme et lève une série A

NEW YORK, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- FeedbackNow, le leader mondial de l'analyse opérationnelle pour les espaces physiques, a annoncé aujourd'hui son tour de table de série A. Le tour de table a été mené par Motivate VC, Uncorrelated Ventures et AI Growth Capital Partners. Dans le cadre de cette opération, le groupe a racheté la société à Forrester, l'ancien propriétaire. Steve Peltzman, ancien dirigeant de Forrester, sera le PDG de l'entreprise.

En plus du nouveau capital, la société annonce le déploiement de sa nouvelle plateforme. Cette plateforme numérique est capable d'assimiler des données provenant de centaines de capteurs qui mesurent en temps réel les données et le trafic dans des lieux physiques tels que les stades, les aéroports, les hôpitaux et les magasins de proximité. En normalisant les données et en créant des tableaux de bord mettant en corrélation l'activité avec la satisfaction des clients et les dépenses, la nouvelle plateforme de FeedbackNow aide les entreprises à optimiser les coûts de main-d'œuvre, l'expérience client et le chiffre d'affaires. La plateforme fournit des alertes, des analyses et des prédictions pour les meilleures actions afin que les entreprises puissent comprendre et optimiser tout ce qui se passe dans leurs espaces.

Steve Peltzman, PDG, note que « la plupart des gens connaissent FeedbackNow pour les boutons dans les toilettes des aéroports et les lignes de sécurité, mais, au cours des deux dernières années, notre expansion dans les magasins de proximité et les hôpitaux nous a ouvert les yeux sur l'énorme opportunité d'optimisation de la plate-forme pour tous les types de données et de nombreuses nouvelles applications. La rapidité et la simplicité avec lesquelles nous pouvons intégrer de nouveaux capteurs et corréler les résultats pour une multitude de types de données constituent un avantage concurrentiel et la raison pour laquelle des centaines de clients ont choisi FeedbackNow ».

Le secteur de la santé est celui dans lequel FeedbackNow connaît la croissance la plus rapide, car les hôpitaux cherchent à optimiser l'efficacité de la main-d'œuvre dans un contexte de pénurie croissante de personnel infirmier. « Montefiore s'engage à fournir des soins exceptionnels, de la compassion et du confort à chaque patient. Nous pensons que l'expérience du patient est un élément incontournable de la qualité des soins de santé. Grâce à notre partenariat innovant avec FeedbackNow, nous avons pu améliorer en temps réel l'expérience des patients, des visiteurs et du personnel, y compris au chevet de plus de 1 200 patients. Nous avons l'intention d'étudier de nouvelles façons d'utiliser cette technologie pour offrir une expérience encore plus exceptionnelle », a déclaré Tim Woodward, vice-président associé des services environnementaux du Montefiore Health System.

« Alors que l'IA est mise en œuvre dans de plus en plus de secteurs de l'économie, nous pensons que les données en temps réel vont devenir un atout clé pour les entreprises qui les intègrent dans ces modèles et FeedbackNow est le leader des données en temps réel pour les opérations dans les espaces physiques », a déclaré Rob May, partenaire d'AI Growth Capital. « La société dispose d'une feuille de route innovante qui s'aligne bien sur l'orientation que nous pensons donner à l'IA et qui correspond parfaitement à certaines de nos principales thèses d'investissement en matière d'IA, ce qui nous a incités à réaliser cette opération ».

FeedbackNow se concentre actuellement sur trois marchés verticaux clés : Soins de santé, magasins de proximité et voyages/divertissements. L'entreprise compte plus de 250 clients répartis dans 40 pays. Pour plus de renseignements, veuillez contacter [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507932/FeedbackNow_Inc_Logo.jpg