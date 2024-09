FeedbackNow startet neue Plattform und nimmt eine Serie A auf

NEW YORK, 18. Sept. 2024 /PRNewswire/ – FeedbackNow, der weltweit führende Anbieter von Betriebsanalysen für physische Räume, gab heute seine Serie A-Runde bekannt. Die Runde wurde von Motivate VC, Uncorrelated Ventures und AI Growth Capital Partners angeführt. Die Gruppe kaufte das Unternehmen im Rahmen der Runde von Forrester, dem vorherigen Eigentümer. Steve Peltzman, eine ehemalige Führungskraft von Forrester, wird als CEO des Unternehmens fungieren.

Neben dem neuen Kapital kündigt das Unternehmen auch die Einführung seiner neuen Plattform an. Diese digitale Plattform ist in der Lage, Daten von Hunderten von Sensoren zu erfassen, die Echtzeitdaten und den Verkehr an physischen Orten wie Stadien, Flughäfen, Krankenhäusern und Geschäften messen. Durch die Normalisierung der Daten und die Erstellung von Dashboards, die die Aktivitäten mit der Kundenzufriedenheit und den Ausgaben korrelieren, hilft die neue Plattform von FeedbackNow Unternehmen bei der Optimierung von Arbeitskosten, Kundenerfahrung und Umsatz. Die Plattform bietet Warnungen, Analysen und Vorhersagen für die besten Maßnahmen, damit Unternehmen alles, was in ihren Räumen geschieht, verstehen und optimieren können.

Steve Peltzman, CEO, merkte an, dass „die meisten Leute FeedbackNow für die Buttons in Flughafentoiletten und Sicherheitskontrollen kennen, aber in den letzten zwei Jahren hat unsere Expansion in Verbrauchermärkte und Krankenhäuser uns die Augen für die enormen Möglichkeiten zur Optimierung der Plattform für alle Arten von Daten und viele neue Anwendungsfälle geöffnet. Die Geschwindigkeit und Einfachheit, mit der wir neue Sensoren integrieren und Ergebnisse über eine Vielzahl von Datentypen korrelieren können, ist ein Wettbewerbsvorteil und der Grund, warum sich Hunderte von Kunden für FeedbackNow entschieden haben."

Das Gesundheitswesen ist das am schnellsten wachsende Segment für FeedbackNow, da Krankenhäuser versuchen, die Arbeitseffizienz inmitten eines zunehmenden Mangels an Pflegekräften zu optimieren. „Montefiore ist bestrebt, jedem Patienten eine außergewöhnliche Pflege, Mitgefühl und Komfort zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass die Erfahrung der Patienten ein entscheidender Bestandteil einer hochwertigen Gesundheitsversorgung ist. Durch unsere innovative Partnerschaft mit FeedbackNow waren wir in der Lage, die Erfahrungen an einer Vielzahl von Berührungspunkten mit Patienten, Besuchern und Mitarbeitern in Echtzeit zu verbessern, darunter an über 1.200 Patientenbetten. Wir planen, neue Wege zu erkunden, wie wir diese Technologie nutzen können, um ein noch außergewöhnlicheres Erlebnis zu bieten", sagte Tim Woodward, Associate Vice President of Environmental Services bei Montefiore Health System.

„Da KI in immer mehr Bereichen der Wirtschaft zum Einsatz kommt, glauben wir, dass Echtzeitdaten für Unternehmen zu einem wichtigen Vermögenswert werden, der in diese Modelle integriert werden muss, und FeedbackNow ist der führende Anbieter von Echtzeitdaten für den Betrieb in physischen Räumen", sagte Rob May, Partner bei AI Growth Capital. „Das Unternehmen hat eine innovative Roadmap, die sich gut mit der Entwicklung der KI deckt und einige unserer Hauptinvestitionsthesen im Bereich der KI erfüllt, was uns dazu veranlasst hat, diese Transaktion zu tätigen."

FeedbackNow konzentriert sich derzeit auf drei Schlüsselbereiche: Gesundheitswesen, Verbrauchermärkte und Reisen/Unterhaltung. Das Unternehmen hat mehr als 250 Kunden in 40 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507932/FeedbackNow_Inc_Logo.jpg