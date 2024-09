FEIERN SIE DEN INTERNATIONALEN TAG DES KAFFEES MIT DER NEUESTEN LIMITIERTEN KAFFEESPEZIALITÄT VON JULIUS MEINL

WIEN, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Genießen Sie den exquisiten Geschmack von Julius Meinls neuestem Kaffee in limitierter Auflage, Burundi Gakenke 100% Arabica, der anlässlich des Internationalen Tages des Kaffees 2024 kreiert wurde. Jeder Schluck des sortenreinen Kaffees enthüllt einen Hauch von Blutorangen-Aroma, der durch subtile Noten von schwarzem Tee ergänzt wird und mit der reichen Süße von karamellisiertem braunem Zucker abschließt.

Julius Meinl’s Burundi Gakenke Specialty Coffee New! Julius Meinl’s Organic Intense Cascara Lemon Lime Tea

Die natürlich verarbeitete Sorte Red Bourbon stammt von der renommierten Gakenke-Station in der burundischen Provinz Kayanza. Sie wird von Hand gepflückt und sortiert, bevor sie als ganze Kirsche getrocknet wird, was ihr einen lebhaften blumigen Duft, eine reiche Süße und einen fruchtigen Geschmack verleiht.

Die Gakenke Station vertritt über 1700 Kleinbauern und wird von dem angesehenen burundischen Unternehmen Greenco betrieben. Greenco bietet agrotechnische Unterstützung und Programme zur Verbesserung der sozioökonomischen und ökologischen Bedingungen in der Gemeinde. Als Teil der Julius Meinl The Originals Limited Edition Serie steht diese Kaffeespezialität für höchste Kaffeekunst und ein Engagement für nachhaltige Praktiken, die das Wohlergehen der Kaffeegemeinschaften für zukünftige Generationen fördern.

Julius Meinl's The Originals Limited Edition Serie besteht aus Kaffees, die aus den frischesten Micro-Lot-Ernten ausgewählt werden, den Standards der Specialty Coffee Association (SCA) entsprechen und in kleinen Chargen in Julius Meinl's Hauptsitz in Wien, Österreich, geröstet werden. Der Gakenke-Kaffee aus Burundi erhielt eine beachtliche Punktzahl von 86 auf der SCA-Skala.

"Jedes Jahr am 1. Oktober feiern Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt das Getränk, das zu einem Eckpfeiler unserer täglichen Rituale geworden ist. Ob es sich um eine Pause zum Nachdenken, eine Verbindung mit anderen oder einen Funken Kreativität handelt - eine Tasse Kaffee ist in jedem Moment von Bedeutung. Zum Internationalen Tag des Kaffees präsentiert unsere neue Limited Edition Burundi Specialty Coffee unseren Partnern die Möglichkeit, ihren Kunden ein wirklich außergewöhnliches Kaffeeerlebnis zu bieten."

~ Christina Meinl, Familienmitglied in 5. Generation.

Caskara: Ein einzigartiges Kaffee-trifft-Tee-Erlebnis

Mit der steigenden Nachfrage nach Kaffee wächst auch das Interesse an innovativen Kaffeegetränken. Für HoReCa-Partner, die ihren Gästen ein nachhaltiges Kaffeeerlebnis bieten wollen, das über die Bohne hinausgeht, bietet Julius Meinl zwei Bio-Cascara-Tees an: Activitea Cascara Bio-Kräutertee (lose) und die neuen Intensiv Cascara Zitrone-Limette-Olong/Grünteebeutel, die zum Internationalen Tag des Kaffees auf den Markt kommen.

Der Name leitet sich vom spanischen cáscara ab, was "Schale" bedeutet und sich auf die getrocknete äußere Schicht der Kaffeekirsche bezieht. Normalerweise wird Cascara als Abfall entsorgt oder kompostiert, aber die in letzter Zeit zunehmende Beliebtheit von Cascara bietet den Kaffeebauern eine zusätzliche Einkommensquelle. Aufgebrüht ergibt Cascara ein süßes, fruchtiges Getränk mit einem höheren Koffeingehalt als schwarzer Tee, aber milder als der von Kaffee. Cascara ist bekannt für seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften und ist ein gesundes und nachhaltiges Getränk.

Die Premium Cascara-Produkte von Julius Meinl sind bio-zertifiziert, die Cascara stammt aus Peru und kann als Heiß- oder Kaltgetränk genossen werden. Erfahren Sie mehr über das Produkt- und Serviceangebot von Julius Meinl unter Premium Kaffee und Tee | Julius Meinl.

HINWEIS FÜR REDAKTEURE

Über Julius Meinl

Über Julius Meinl: Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt und eine traditionsreiche Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung, Mischung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser.

Heute tragen Meinl Kaffees und Tees dazu bei, bedeutungsvolle Momente für Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt zu schaffen, und werden in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493233/Julius_Meinls_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493232/Julius_Meinls_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388574/Julius_Meinl_Logo.jpg