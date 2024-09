CÉLÉBREZ LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU CAFÉ AVEC LE DERNIER CAFÉ DE SPÉCIALITÉ EN ÉDITION LIMITÉE DE JULIUS MEINL

VIENNE, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Laissez-vous tenter par le goût exquis du dernier café en édition limitée de Julius Meinl, Burundi Gakenke 100% Arabica, conçu pour célébrer la Journée internationale du café 2024. Chaque gorgée de ce café d'origine unique révèle une explosion de saveur d'orange sanguine, accompagnée par des notes subtiles de thé noir, et sublimée par la riche douceur de la cassonade caramélisée.

Julius Meinl’s Burundi Gakenke Specialty Coffee New! Julius Meinl’s Organic Intense Cascara Lemon Lime Tea

Provenant de la célèbre station de Gakenke, dans la province de Kayanza au Burundi, la variété Red Bourbon, traitée de manière naturelle, est cueillie et triée à la main avant d'être séchée sous forme de cerise entière, ce qui lui confère un parfum floral vibrant, une riche douceur et une saveur fruitée.

La station de Gakenke représente plus de 1 700 petits exploitants agricoles et est supervisée par la société Greenco, basée au Burundi, qui est reconnue pour son excellente réputation. Greenco fournit un soutien agrotechnique et des programmes destinés à améliorer les conditions socio-économiques et environnementales au sein de la communauté. Faisant partie de la série The Originals Éditions Limitées de Julius Meinl, ce café de spécialité représente le meilleur de l'artisanat du café et un engagement en faveur de pratiques durables, contribuant au bien-être des communautés du café pour soutenir les générations futures.

La série The Originals Éditions Limitées de Julius Meinl propose des cafés sélectionnés à partir des récoltes les plus fraîches en micro-lots, conformément aux normes de la Specialty Coffee Association (SCA), et torréfiés en petites quantités au siège de Julius Meinl à Vienne, en Autriche. Le café Gakenke du Burundi a obtenu un score remarquable de 86 sur l'échelle SCA.

"Chaque année, le 1er octobre, les amateurs de café du monde entier célèbrent la boisson qui est devenue la pierre angulaire de nos rituels quotidiens. Qu'il s'agisse d'une pause de réflexion, d'une connexion avec les autres ou d'une étincelle de créativité, une tasse de café a une signification à chaque instant. À l'occasion de la Journée internationale du café, notre nouvelle édition limitée de café de spécialité du Burundi offre à nos partenaires la possibilité de proposer à leurs clients une expérience du café vraiment exceptionnelle".

~ Christina Meinl, membre de la 5e génération de la famille.

Cascara : Une expérience unique de café et de thé

La demande de café augmente, tout comme l'intérêt pour les boissons innovantes à base de café. Pour les partenaires HoReCa qui souhaitent offrir à leurs clients une expérience de café durable qui va au-delà du grain, Julius Meinl propose deux thés cascara biologiques : Activitea Cascara Organic Herbal Loose Tea et les nouveaux sachets Intensive Cascara Lemon Lime Oolong/Green Tea, lancés à l'occasion de la Journée internationale du café.

Le nom dérive de l'espagnol cáscara, qui signifie "enveloppe", en référence à la couche extérieure séchée de la cerise de café. Le cascara est généralement jeté comme un déchet ou composté, mais sa récente popularité permet aux producteurs de café de bénéficier d'une source de revenus supplémentaire. Lorsqu'il est infusé, le cascara produit une tisane douce et fruitée dont la teneur en caféine est plus élevée que celle du thé noir, mais plus douce que celle du café. Connue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, la cascara est une boisson saine et durable.

Les produits à base de cascara de Julius Meinl sont certifiés biologiques, avec du cascara provenant du Pérou, et peuvent être consommés sous forme de boisson chaude ou froide. Pour en savoir plus sur les produits et services proposés par Julius Meinl, consultez le site www.juliusmeinl.com.

