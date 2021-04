Feira de Cantão realiza eventos de assinatura on-line, ampliando o Programa de Parceria Cooperativa Global

Xia Diya, ministra conselheira do departamento econômico e comercial da Embaixada Chinesa na Argentina, Ji Xiaofeng, conselheira econômica e comercial da Embaixada Chinesa no Chile, Dong Wei, conselheiro econômico e comercial da Embaixada Chinesa em Colúmbia e He Jun, conselheiro comercial do Consulado Geral Chinês em São Paulo, Brasil, juntamente com representantes de quatro organizações latino-americanas participaram do evento on-line.

O Sr. Chu Shijia declarou que as 3 sessões virtuais da Feira de Cantão contribuíram para o controle da epidemia e a recuperação econômica, e estabilizaram a cadeia industrial e de suprimento global por meio da construção de uma ponte para intercâmbios amigáveis e cooperação no controle da pandemia entre a China e outros países.

"A Feira de Cantão sempre dependeu do apoio de empresários globais e organizações industriais e câmaras de comércio para seu desenvolvimento orientado para a inovação. As assinaturas marcam um desenvolvimento econômico e comercial aprofundado oferecido pela cooperação prática entre a Feira de Cantão e as instituições industriais e comerciais latino-americanas." complementou Chu.

De acordo com a Sra. Xia Diya, a assinatura do contrato on-line simbolizou a inovação da Feira de Cantão em seu mecanismo de marketing e os esforços para oferecer serviços de qualidade a compradores globais. Serão oferecidas novas oportunidades para as empresas argentinas ampliarem seus negócios, e para que os parceiros comerciais chineses e latino-americanos aprofundem a cooperação.

O Sr. Jaime Suarez, diretor executivo da Câmara de Comércio e Investimento Colômbia-China declarou que, com os estreitos laços comerciais Sino-Colombianos, a Feira de Cantão se tornou a primeira escolha dos empresários colombianos para encontrar parceiros chineses. A assinatura de hoje servirá como um vínculo para ambos os lados buscarem o desenvolvimento comum.

A China e a Colômbia são países em desenvolvimento e economias emergentes. A América Latina tornou-se a principal região de origem de compradores da Feira de Cantão à medida que as relações bilaterais continuam a crescer. Até o momento, a rede já bem estabelecida da Feira de Cantão de 149 organizações em 82 países e regiões inclui 23 agências latino-americanas.

Durante a 129ª Feira de Cantão, o Centro de Comércio Exterior da China também assinou acordos de cooperação com o Grupo Kawan Lama, a Associação Empresarial Libanesa-Chinesa, a Câmara Geral de Comércio China-Rússia, a Câmara de Comércio Internacional do Cazaquistão, a Câmara de Comércio Belga-Chinesa e a Câmara de Comércio Chinesa do Meio-Oeste dos EUA. Ao reunir recursos e se engajar em cooperação prática, a CFTC promoverá um ecossistema de marketing completo e em vários níveis.

Para outros eventos e os produtos mais recentes da Feira de Cantão, inscreva-se em https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494256/1.jpg

FONTE Canton Fair

Related Links

https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair