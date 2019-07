Feira de Canton destaca capacidade chinesa de P&D de marcas próprias

GUANGZHOU, China, 1 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Canton ou "a feira") tem criado oportunidades significativas de comércio para marcas próprias. A Zona de Marcas da feira atingiu um volume de vendas de US$ 8,56 bilhões no recente fechamento da 125a exposição, respondendo por 28,8% do volume total de negócios.

O porta-voz da Feira de Canton, Xu Bing, que também é diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China, observou que, apesar de se enfrentar incertezas no atual ambiente comercial, as empresas na Feira de Canton apresentaram sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento acelerados, oferecendo grandes avanços tecnológicos, inovações de produtos e refinamento de marcas ao expor na feira produtos de marca própria de qualidade e valor agregado.

Os compradores da feira deste ano mostraram um crescente interesse em tecnologias desenvolvidas localmente, com ênfase em qualidade e serviços, em vez de em preços. Entre os produtos mais vendidos este ano estavam um robô aspirador de pó, um tradutor por voz em tempo real, um jogo de realidade virtual e dispositivos de cinema em casa de tela grande.

Inovação e criatividade em design foram especialmente expressadas no setor têxtil neste ano. As empresas, como a Shanghai Silk Group Co., Ltd, uma gigante do vestuário na China, observaram que o desenvolvimento de produto se tornou essencial para a produção. A Shanghai Silk Group registrou uma marca comercial para sua marca privada Lily em mais de 80 países e opera, agora, lojas em países da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI – Belt and Road Initiative). A presença da empresa na Feira de Canton deste ano a ajudou a receber pedidos de 50 países.

Produtos com valor agregado também foram amplamente bem recebidos por empresas internacionais na feira. A Pearl River Bridge, uma das primeiras marcas de molho de soja (Soy Sauce) no mercado global, está agora em mais de 120 países e regiões, lançou o primeiro molho de soja orgânico da marca e uma variedade de produtos sem glúten, para atender à crescente demanda. A demonstração de seu desenvolvimento de inovações na Feira de Canton a ajudou a estabelecer empresas em países da BRI e obter lucros na Rússia de mais de 10%.

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Canton, é realizada semestralmente em Guangzhou, na primavera e no outono. Criada em 1957, a feira é hoje uma exposição completa, com a mais longa história, o mais alto nível, a maior escala e o maior número de produtos, bem como com a mais ampla distribuição de origens de compradores e o mais alto volume de negócios na China.

