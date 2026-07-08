Felicitysolar укрепляет европейское присутствие с помощью интегрированных решений для хранения энергии и интеллектуального управления энергопотреблением на выставке Smarter E Europe 2026

МЮНХЕН, 9 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Felicitysolar приняла участие в выставке The Smarter E Europe 2026 в Мюнхене, Германия, с 23 по 25 июня, представив свои новейшие решения по хранению энергии в жилых помещениях, хранению энергии для коммерческих и промышленных объектов и интеллектуальному управлению энергией. В рамках темы «Ускорение интегрированных энергетических решений» компания продемонстрировала свои растущие возможности в области интегрированных инверторно-батарейных систем, цифрового управления энергией и локализованной поддержки европейского рынка.

Felicitysolar representative delivered a presentation at the ESS Forum Felicitysolar attended the 2026 EUPD Award Ceremony

Выставка отражала переход Felicitysolar от ориентированных на продукт дисплеев к сценарным энергетическим решениям. Вместо того, чтобы сосредоточиться на отдельных продуктах, стенд помог посетителям понять, как инверторы, аккумуляторы, системы управления энергопотреблением и сервисные платформы работают вместе в жилых и коммерческих помещениях.

Для хранения энергии в жилых помещениях компания Felicitysolar представила системные решения мощностью 8 кВт и 20 кВт и портфель низковольтных батарей, представленных серией FLB. Разработанные для домашнего хранения солнечной энергии, резервного питания, самопотребления и оптимизации затрат на электроэнергию, эти решения продемонстрировали гибкие варианты хранения для европейских домохозяйств.

Для коммерческого и промышленного применения компания Felicitysolar выделила свой гибридный инвертор мощностью 125 кВт, высоковольтную наращиваемую аккумуляторную систему FLH, систему «все в одном» с жидкостным охлаждением мощностью 125 кВт и решение FLM500. Портфель удовлетворяет растущий спрос на масштабируемое, надежное и интеллектуальное хранение энергии в коммерческих зданиях, промышленных парках и канальных проектах.

Чтобы усилить свою направленность на коммерческое и промышленное использование, компания Felicitysolar представила англоязычную презентацию продукта на форуме B0 Innovation Area Forum под названием «Next-Gen C&I Power: 125kW Hybrid Inverter», разделяя роль гибридного инвертора мощностью 125 кВт в системах накопления энергии для коммерческого и промышленного применения. Представители компании также присоединились к ESS Forum и другим сессиям форума, чтобы обсудить европейскую рыночную стратегию, ландшафт энергетической политики и применения для интеллектуальной энергетики.

Felux и Fsolar также отражают стратегию цифровизации Felicitysolar. Felux фокусируется на интеллектуальном управлении энергопотреблением, позволяя пользователям лучше понимать производительность системы, прогнозирование и диспетчеризацию. Fsolar служит цифровой сервисной платформой, которая соединяет клиентов с информацией о продукте, руководством по решению, сервисной поддержкой и взаимодействием на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря демонстрациям на местах и техническим обменам посетители увидели, как цифровые инструменты могут поддерживать более прозрачное и эффективное управление энергопотреблением.

Выставка также предоставила возможность Felicitysolar укрепить доверие с дистрибьюторами, установщиками, EPC, разработчиками проектов и партнерами посредством личного общения, демонстрации продуктов и технического обмена. Компания Felicitysolar участвовала в церемонии авторизации SGS, связанной с сертификацией системы мощностью 125 кВт в Испании, и присутствовала на церемонии награждения EUPD 2026 года, добавив сторонний контекст и доверие к своему участию на рынке в Европе.

Расширяя возможности местного обслуживания, технической поддержки и взаимодействия с партнерами в Европе, Felicitysolar стремится предоставлять клиентам не только продукты, но и надежную долгосрочную поддержку на протяжении всего жизненного цикла продукта. Заглядывая в будущее, Felicitysolar продолжит поддерживать энергетический переход в Европе, продвигая интегрированные решения для хранения энергии, интеллектуальные технологии управления энергией и возможности локализованного обслуживания.

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Отдел маркетинга Felicitysolar

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