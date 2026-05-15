Felicitysolar углубляет присутствие на европейском рынке благодаря авторизованным партнерствам в Нидерландах и Испании

News provided by

Felicitysolar

May 15, 2026, 07:48 ET

ГУАНЧЖОУ, Китай, 15 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Felicitysolar, глобальный поставщик решений для хранения солнечной энергии, успешно завершила церемонии подписания соглашения об авторизованном партнерстве с партнерами из Нидерландов и Испании в своей штаб-квартире. Эти два партнерства знаменуют собой еще один шаг в расширении и долгосрочном развитии Felicitysolar на европейском рынке возобновляемых источников энергии.

Felicitysolar Completes Authorized Partnership Signing Ceremony
Felicitysolar Partner Visits the Company’s Manufacturing Facility During Headquarters Tour
По мере того, как Европа продолжает ускорять свой энергетический переход, спрос на решения для хранения солнечной энергии растет среди жилых, коммерческих и промышленных пользователей. Рост затрат на электроэнергию, расширение использования возобновляемых источников энергии и повышение осведомленности об энергетической независимости обуславливают необходимость в надежных и эффективных системах хранения энергии.

На этом фоне Felicitysolar неуклонно продвигает свою европейскую стратегию через локализованные каналы, диверсифицированные продуктовые решения и более сильное развитие бренда. Партнерские отношения в Нидерландах и Испании отражают приверженность компании установлению более тесных связей с местными рынками и более эффективному реагированию на потребности европейских клиентов.

В Нидерландах авторизованное партнерство еще больше расширит присутствие Felicitysolar в Западной Европе и поддержит более широкое региональное развитие. В Испании сотрудничество подчеркивает растущее признание Felicitysolar на рынке бытовых накопителей энергии, особенно для практических низковольтных домашних решений для хранения энергии.

Felicitysolar предлагает полный ассортимент продукции, охватывающий гибридные инверторы, автономные инверторы, низковольтные и высоковольтные литиевые батареи, жилые комплексные системы, а также коммерческие и промышленные решения для хранения энергии. Этот диверсифицированный диапазон позволяет компании поддерживать несколько сценариев применения, включая собственное потребление в жилых помещениях, резервное питание, автономное энергоснабжение и коммерческую оптимизацию энергопотребления.

Помимо поставки продукции, Felicitysolar продолжает укреплять возможности локализованного обслуживания посредством сотрудничества с региональными партнерами, улучшения реакции рынка, технической поддержки, доставки продукции и послепродажного обслуживания.

Завершение двух авторизованных партнерств демонстрирует устойчивый прогресс Felicitysolar в углублении своего присутствия на европейском рынке. Заглядывая в будущее, Felicitysolar продолжит продвигать инновационные продукты, расширять локализованное сотрудничество и укреплять влияние своего бренда по всей Европе.

Руководствуясь своим видением «Сделать жизнь полной надежды, сделать мир лучше», Felicitysolar по-прежнему стремится предоставлять надежные, эффективные и устойчивые решения для хранения солнечной энергии для глобальных клиентов.

Контакты: 
Отдел маркетинга Felicitysolar
[email protected]
+86-18620102298

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2980232/image1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2980231/image2.jpg

