Felix Baader et Roland Diggelmann rejoignent le conseil d'administration de Berlin Heals Holding AG alors que la dernière phase de l'étude CE en cours a débuté

ZUG, Suisse, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Berlin Heals Holding AG (Berlin Heals), société suisse de technologie médicale, est ravie d'annoncer la nomination de Felix Baader et de Roland Diggelmann en tant que nouveaux membres du conseil d'administration. Depuis 2014, la société a développé une méthode entièrement nouvelle et révolutionnaire pour le traitement de l'insuffisance cardiaque et, après une étude réussie sur le premier patient humain, poursuit actuellement une étude CE pour l'approbation de sa technologie brevetée.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Baader et M. Diggelmann, deux experts en technologie médicale dotés d'une grande expérience et d'une vision stratégique, au sein du conseil d'administration de Berlin Heals, a déclaré Ulf Berg, président du conseil d'administration. Le moment ne pourrait être mieux choisi. Notre objectif est d'obtenir rapidement la certification CE. Nous nous attendons à ce que l'étude de certification CE en cours confirme les excellents résultats de l'étude pilote ; les résultats de l'étude correspondante devraient être disponibles d'ici fin 2024 environ. Pouvoir intégrer deux nouveaux membres du conseil d'administration de haut niveau au sein de la société est une étape importante pour nous. »

Felix Baader a commenté : « Je suis ravi de faire partie du conseil d'administration de Berlin Heals à ce stade important. La société dispose d'un produit révolutionnaire qui améliorera massivement et durablement la qualité de vie de nombreux patients cardiaques. » Au cours des 30 dernières années, M. Baader a occupé divers postes clés dans les secteurs de la santé et de la technologie, notamment chez Roche Diagnostics, Biotronik et Philips. Il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de Congenius, Valtronic Holding et Bibus Group AG, entre autres.

« Le dispositif C-MIC de Berlin Heals change la donne dans le traitement de la cardiomyopathie dilatée et présente un potentiel de marché important ; il permet non seulement de réduire la durée des séjours à l'hôpital, mais aussi de soulager les assureurs maladie et les hôpitaux », a ajouté Roland Diggelmann. Ancien PDG de Roche Diagnostics et de la société britannique de technologie médicale Smith & Nephew, M. Diggelmann apporte un savoir-faire précieux à Berlin Heals. Il a également mis à profit son expérience en matière de développement stratégique et de fusions et acquisitions en tant qu'investisseur très respecté dans le secteur des technologies médicales et directeur non exécutif de Sonova, de Mettler Toledo et de plusieurs jeunes entreprises.

Berlin Heals Holding AG est une société par actions fondée en 2014 par le Dr Johannes Müller, cardiologue réputé, et l'entrepreneur Marko Bagaric. La société a mis au point une nouvelle thérapie, « C-MIC » (Cardiac Microcurrent), qui utilise un microcourant constant pour améliorer rapidement et durablement les paramètres inflammatoires au sein du cœur des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Le recrutement des patients dans l'essai CE en cours est actuellement d'environ 60 %. À ce jour, plus de 35 dispositifs C-MIC ont été implantés avec succès et continuent de donner des résultats prometteurs.

Contact pour les médias :

Marko Bagaric

info@berlinheals. com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1843666/Berlin_Heals_Logo.jpg

SOURCE Berlin Heals Holding AG