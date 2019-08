FEMA y el Ad Council lanzan Anuncio de Servicio Público para el Mes Nacional de Preparación

WASHINGTON, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FEMA y el Ad Council inician el Mes Nacional de la Preparación con nuevos anuncios de servicio público de la campaña publicitaria Listo de FEMA para promover la importancia de preparar a los niños y jóvenes para posible emergencias y desastres.

Involucrar a los jóvenes en los esfuerzos de la preparación ayuda a la juventud, familias y comunidades a estar mejor preparados y poder responder cuando enfrentan desastres.

La campaña publicitaria de este año "Este Preparado, No Asustado", y los materiales de apoyo alientan a los padres, maestros y cuidadores a visitar Listo.gov/es/ninos para que le enseñen a la juventud sobre lo que deben hacer cuando ocurre una crisis y como pueden juntos tomar medidas de preparación.

"Imagínese si al momento en que ocurre un desastre usted está en el trabajo o la casa, y su niño está en la escuela o jugando con los amigos. ¿Saben ellos que hacer si usted no está cerca" ?, dijo el Administrador Interino de FEMA Pete Gaynor. "Es importante prepararse con tiempo y tener estas conversaciones ahora para estar listo para lo inesperado".

Los anuncios de TV, plataformas digitales y fuera del hogar fueron creados gratuitamente por la compañía asociada de producción Newfangled Studios. FEMA también se está uniendo a la producción de Sony Pictures en su próxima película, Zombieland: Double Tap, para promover el mensaje critico de preparación para emergencias.

"La preparación para emergencias debe estar algo primordial para todos los americanos", dice el Oficial Principal de Desarrollo de Campaña, Michelle Hillman. "Esto es especialmente importante para las familias con niños en el hogar. Esta campaña publicitaria continúa exhortando a las familias a que instruyan a sus hijos en lo que deben hacer en caso de desastre por que saber que ellos están preparados le dará paz mental".

Este esfuerzo por parte de la campaña publicitaria Listo sigue a los 16 años que ya lleva educando al público americano sobre la preparación para desastres y emergencias. Durante ese periodo, $1.6 billones en publicidad gratuita le han permitido a Listo alcanzar a millones de americanos, en adición a más de 100 millones de visitas al sitio web Listo.gov.

Cada semana del Mes Nacional de Preparación, la Campaña Listo enfatizará un aspecto singular sobre la preparación:

Septiembre 1—7: Ahorre con tiempo para los costos de los desastres

Septiembre 8—14: Haga un plan de preparación para los desastres

Septiembre 15—21: Enseñe a los jóvenes a prepararse para los desastres

Septiembre 22—30: Participe en la preparación de su comunidad

Nota para el editor: FEMA ha hecho disponible imágenes y material filmado de desastres históricos en el siguiente lugar: https://www.fema.gov/media-library/multimedia/collections/641.

La colección incluye materiales históricos de 2017: Respuesta y recuperación para huracanes Harvey, Irma y Maria, y los incendios de California; 2011: Tornado de Joplin, MO; 1994: Terremoto Northridge.

Sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres.

La Campaña Listo de FEMA inició en 2003 como parte de una campaña nacional de servicio público para educar y empoderar a los americanos a responder y prepararse para emergencias.

Siga a Listo en línea en Listo.gov, y por Facebook o @Ready

Siga a FEMA en línea en fema.gov, el blog de FEMA y por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Los enlaces de las redes sociales se ofrecen solo como referencia. FEMA no patrocina ninguna página, compañía ni aplicación de internet que no sea del gobierno.

SOBRE EL AD COUNCIL

El Ad Council es donde la creatividad y las causas se convergen. La organización sin fin de lucro une a las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y mercadeo para atender muchas de las causas más importantes de la nación. El Ad Council ha creado muchas de las campañas publicitarias más icónicas en la historia de la publicidad. "Friends Don't Let Friends Drive Drunk". "Smokey Bear". "Love Has No Labels". Sus campañas innovadoras dirigidas al bien social aumentan la concienciación, inspiran acción y salvan vidas. Aprenda más visitando Ad Council, siga a la comunidad del Ad Council por Facebook, Instagram y Twitter, y vea la parte creativa en YouTube.

FUENTE Ad Council

