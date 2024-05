FENC boekt groot succes met wereldwijde duurzame uitbreiding in gerecycled polyester

TAIPEI, 4 mei 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century (FENC) leidt de wereldwijde duurzame gerecyclede polyesterindustrie. Met 's werelds grootste productie van voedselveilig gerecycled polyester, houdt FENC toezicht op een naadloos geïntegreerd productie- en verkoopsysteem dat zich uitstrekt van gerecyclede grondstof tot eindproducttoepassingen. Dankzij de enorme recyclingcapaciteit van FENC, wint het bedrijf meer dan 22 miljard stuks post-consumer gerecyclede PET-flessen terug tot een hoogwaardig duurzaam product. Het bedrijf creëert waarde uit afval en hergebruikt de flessen in voedsel- en niet-voedselverpakkingen, hygiënische materialen, autotextiel, woninginrichting, sportkleding, schoeisel en nog veel meer. Samenwerkingsverbanden met merken van wereldklasse, zoals Coca-Cola, Pepsi, Suntory, Fiji Water, F&N, Asahi, L'Oreal, Unilever, P&G, Nike, adidas en lululemon, zijn het bewijs van zowel de geavanceerde recyclingtechnologie van het bedrijf als de niet aflatende inzet voor de circulaire economie.

Polyester Business Acting President of FENC Donald Fan participated in the groundbreaking ceremony together with Chief Minister of Melaka State

FENC's voetafdruk in de productie van gerecycled polyester strekt zich uit over Taiwan, het Chinese vasteland, Japan, de VS en Zuidoost-Azië. Om zijn leiderschap te versterken en de polyestersector naar groenere weiden te leiden, breidt FENC actief zijn capaciteit uit om hoogwaardig gerecycled polyester voor voedingsdoeleinden te produceren. Vooral de onlangs geopende Kansai-fabriek in Japan, die de bestaande Kanto-faciliteit aanvult, is klaar om FENC's sterke positie op de Japanse markt voor gerecycled polyester te bevestigen. Bovendien draagt de op handen zijnde lancering van de Vietnamese recyclingfabriek in de tweede helft van 2024 niet alleen bij aan de lokale recyclinginfrastructuur, maar bevordert het ook de Vietnamese agenda voor de circulaire economie. FENC heeft ook in Malakka, Maleisië, de eerste steen gelegd voor een uitbreidingsproject van zijn fabriek voor gerecycled polyester in april 2024. Deze uitbreiding, waarvan de productie gepland staat voor eind 2025, zal een volledig geïntegreerd upstream-downstream proces met de bestaande flessenfabriek tot stand brengen, waardoor de waardecreatie in de hele toeleveringsketen verbetert. Aan de andere kant van de Stille Oceaan voltooide de Amerikaanse FENC-fabriek zijn capaciteitsuitbreiding in de eerste helft van 2024, en kreeg de circulaire economie van het land een nieuwe impuls.

Al meer dan drie decennia maakt FENC zich sterk voor de circulaire economie. Met flexibele productie- en verkoopstrategieën heeft het zich verzekerd van regionale voordelen in de toeleveringsketen binnen de gerecyclede polyestersector en stimuleert het duurzame ontwikkeling in het hele industrielandschap. In 2023 werd FENC alom geprezen voor zijn voorbeeldige prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). FENC eindigde bovenaan de Minderoo Foundation's wereldwijde plastic circulariteitsevaluatie en stond in de top 2,5% van de wereldwijde chemische industrie volgens de ESG-risicobeoordelingen van Sustainalytics. Bovendien veroverde FENC een plek in de top 5 van Taiwanese beursgenoteerde bedrijven in de ESG-ratings van FTSE Russell.

Over Far Eastern New Century (FENC)

FENC werd opgericht in 1949. Het is een internationaal bedrijf, gevestigd in Taiwan, dat actief is in de VS, Japan, China, Vietnam, Maleisië, de Filippijnen en vele andere landen en regio's. Met meer dan 30.000 medewerkers is FENC de enige verticaal geïntegreerde polyesterleverancier ter wereld om een productspectrum aan te bieden dat van de grondstof tot het eindproduct reikt. De geconsolideerde inkomsten van het bedrijf voor 2023 bedroegen USD 8,3 miljard met USD 22 miljard aan totale activa.

Ga voor meer informatie over FENC naar http://www.fenc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404273/Polyester_Business_Acting_President_of_FENC_Donald_Fan_participated_in_the_groundbreaking_ceremony_t.jpg