FENC erzielt großen Erfolg mit globaler nachhaltiger Expansion für recyceltes Polyester

TAIPEI, 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century (FENC) ist weltweit führend in der nachhaltigen Industrie für recyceltes Polyester. Mit der weltweit größten Produktion von recyceltem Polyester in Lebensmittelqualität umfasst FENC ein nahtlos integriertes Produktions- und Verkaufssystem, das vom recycelten Ausgangsmaterial bis zur Anwendung des Endprodukts reicht. Durch die enormen Recyclingkapazitäten von FENC werden mehr als 22 Milliarden Stück recycelte PET-Flaschen zu hochwertigen nachhaltigen Produkten verarbeitet. Das Unternehmen schafft Mehrwert aus Abfall, indem es die Flaschen zu Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen, Hygienematerialien, Automobiltextilien, Heimtextilien, Sportbekleidung, Schuhen und vielem mehr weiterverarbeitet. Partnerschaften mit Weltklasse-Marken wie Coca-Cola, Pepsi, Suntory, Fiji Water, F&N, Asahi, L'Oreal, Unilever, P&G, Nike, adidas und lululemon zeugen sowohl von der hochmodernen Recyclingtechnologie des Unternehmens als auch von seinem unermüdlichen Einsatz für die Kreislaufwirtschaft.

Polyester Business Acting President of FENC Donald Fan participated in the groundbreaking ceremony together with Chief Minister of Melaka State

Die Präsenz von FENC in der Produktion von recyceltem Polyester erstreckt sich über Taiwan, Festlandchina, Japan, die USA und Südostasien. Um seine Führungsposition zu untermauern und einen Beitrag zu einem grüneren Polyestersektor zu leisten, baut FENC aktiv seine Kapazitäten für hochwertiges recyceltes Polyester in Lebensmittelqualität aus. Die neu eröffnete Kansai-Anlage in Japan, die die bestehende Kanto-Anlage ergänzt, wird die Führung von FENC auf dem japanischen Markt für recycelte Polyester weiter festigen. Darüber hinaus trägt die bevorstehende Inbetriebnahme der vietnamesischen Recyclinganlage in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 nicht nur zur lokalen Recyclinginfrastruktur bei, sondern bringt auch die vietnamesische Agenda für die Kreislaufwirtschaft voran. Darüber hinaus hat FENC im April 2024 in Malacca, Malaysia, den Grundstein für ein Erweiterungsprojekt für seine Fabrik für recyceltes Polyester gelegt. Mit dieser Erweiterung, die bis Ende 2025 in Betrieb gehen soll, wird ein vollständig integrierter Upstream-Downstream-Betrieb mit der bestehenden Flaschenproduktionsanlage geschaffen, wodurch die Wertschöpfung entlang der Lieferkette erhöht wird. Auf der anderen Seite des Pazifiks hat das FENC-Werk in den USA seine Kapazitätserweiterung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen und damit der Kreislaufwirtschaft des Landes neuen Schwung verliehen.

Seit über drei Jahrzehnten setzt sich FENC für die Kreislaufwirtschaft ein. Mit flexiblen Produktions- und Vertriebsstrategien hat sich das Unternehmen regionale Vorteile in der Lieferkette des Sektors für recycelte Polyester gesichert und eine nachhaltige Entwicklung der gesamten Branche gefördert. Im Jahr 2023 erntete FENC breite Anerkennung für seine vorbildlichen Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), indem es die globale Bewertung der Minderoo Foundation zur Kreislauffähigkeit von Kunststoffen anführte, laut den ESG-Risiko-Ratings von Sustainalytics zu den besten 2,5 % der weltweiten Chemieindustrie gehörte und sich einen Platz unter den Top 5 der in Taiwan börsennotierten Unternehmen in den ESG-Ratings von FTSE Russell sicherte.

Informationen zu Far Eastern New Century (FENC)

FENC wurde im Jahr 1949 gegründet. Es handelt sich um ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia, den Philippinen und vielen anderen Ländern/Regionen tätig ist. Mit über 30.000 Mitarbeitern ist FENC der einzige vertikal integrierte Polyesterlieferant der Welt, der ein Produktspektrum anbietet, das von Rohstoffen bis zu Verbraucherprodukten reicht. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens im Jahr 2023 erreichte 8,3 Milliarden USD bei einer Bilanzsumme von 22 Milliarden USD.

Weitere Informationen zu FENC finden Sie unter http://www.fenc.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2404273/Polyester_Business_Acting_President_of_FENC_Donald_Fan_participated_in_the_groundbreaking_ceremony_t.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1901454/FENC_LOGO_Logo.jpg