Feria del empleo ofrecerá 1,500 puestos de trabajo

BROWSVILLE, Texas, 15 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La ciudad de Brownsville y Greater Brownsville Incentive Corporation (GBIC), una Corporación de Desarrollo Económico, organizarán Careers and Coffee, la Feria del empleo más grande que se haya realizado a la fecha en Rio Grande Valley. El evento tendrá lugar el lunes 28 de junio de 8 a. m. a 7 p. m. en el Browsville Events Center, ubicado en 1 Event Road Center Road. El ingreso a la feria es gratuito.

Careers and Coffee presentará más de 1,500 oportunidades de empleo ofrecidas por diversas organizaciones, entre las que se incluyen la ciudad de Brownsville, SpaceX, DHR Health, SteelCoast, Southwest Key, and National Electric Coil. Se espera que algunas organizaciones concreten las ofertas de empleo en ese mismo momento.

Se ofrecerán oportunidades profesionales en campos como atención médica, ingeniería, transporte, recursos humanos y gobierno, y en oficios calificados como mecánico de maquinaria, mantenimiento de instalaciones y soldadura. Careers and Coffee ofrecerá también fotografías gratuitas del rostro para los currículos a cargo de un fotógrafo profesional, un taller de redacción de currículos y oportunidades de contactos en colaboración con Texas Workforce Solutions, Texas Workforce Commission, Texas Southmost College (TSC) y UTRGV. Se ofrecerán refrigerios ligeros.

Se solicita la inscripción en los talleres, pero esto no es obligatorio. Para poder participar en un taller, inscríbase en btxcareers.com .

"Nos enorgullece poder conectar a los increíbles empleadores de Browsville, que están listos para contratar, con la gente talentosa, trabajadora y calificada de Browsville", expresó Helen Ramírez, directora adjunta de la ciudad y directora ejecutiva de GBIC. "¡Es hora de que nuestra comunidad vuelva a trabajar!"

La Feria Careers and Cofee será la más grande de su tipo que haya tenido lugar en Rio Grande Valley. Se invita también a las personas que no viven en Browsville a asistir a este evento. El evento es GRATUITO y no es necesario registrarse.

Para obtener más información,

comuníquese con Felipe Romero

director de Comunicaciones y Marketing de la ciudad de Brownsville, (956) 547-6505

o [email protected]

FUENTE City of Brownsville

Related Links

www.cob.us



SOURCE City of Brownsville