Férias, praia, sol e pele matificada. Quem não ama?

Verão nem sempre é a estação preferida de quem tem pele oleosa ou acneica. Para aproveitar plenamente a estação, Dermotivin® oferece uma linha completa de tratamento

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O verão e suas altas temperaturas podem intensificar as dores de quem sofre com pele oleosa ou acneica. Para combater os efeitos da oleosidade, é importante manter o skincare em dia, usando os produtos adequados para atender as necessidades deste tipo de pele. E para aproveitar esta estação de forma mais gostosa, Dermotivin® te ajuda com a expertise ideal para este tipo de pele.

A linha Dermotivin® Oil Control tem ação seborreguladora com ingredientes que controlam a oleosidade da pele e diminuem o excesso de brilho. A sua formulação inclui agentes refrescantes e efeito adstringente, assim, após o uso, a pele fica limpa e matificada. O produto promove redução e auxilia no controle da oleosidade por até 12 horas1

Dermotivin® Oil Control está disponível em diversos formatos, como sabonete líquido 70ml, 120ml ou 300ml, sabonete em barra e Oil Control em espuma, na versão 130ml.

Para peles muito oleosas e acneicas, os sabonetes faciais da linha Dermotivin® Salix são aliados poderosos. Os produtos auxiliam no combate de cravos e espinhas, desobstruem os poros e ainda controla a oleosidade por até 10 horas2. Além disso, possuem ação antisséptica e bactericida3, que limpam os poros de maneira profunda combate o excesso de oleosidade, auxiliando a renovação celular.

Dermotivin Salix está disponível em diversos formatos, como sabonete líquido 70ml, 120ml ou 300ml, sabonete em barra e Salix em espuma, na versão 130ml e é possível encontrá-los em diversas farmácias do todo país e nas principais e-commerces.

Antes de escolher os produtos mais indicados para a sua pele, consulte um dermatologista.

1Estudo clínico da eficácia percebida do produto cosmético facial sabonete líquido sob condições normais de uso

2 Válido para sabonete líquido. Data on file: Per-E-EP-29574-03-09-11 Líquido

3Barra: elimina 99,9% - Flora microbiana transiente da pele; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus. Líquido: elimina 99,9% - Escheria coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis; Staphylococcus aureus; Serratia marcescens; Candida albicans.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.dermotivin.com.br/

