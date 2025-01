Fermion et Simcere concluent un accord exclusif de licence et de collaboration pour le premier agoniste SSTR4 ciblant la douleur en Chine

GUANGZHOU, Chine, 19 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Fermion Technology Co. Ltd. et Simcere Pharmaceutical Group Limited (HKEX : 2096) annoncent un partenariat visant à développer un traitement antidouleur au stade clinique, FZ002-037, ciblant le SSTR4.

FZ002-037 est une petite molécule orale agoniste SSTR4 hautement sélective développée par Fermion. Les études précliniques indiquent que le médicament fournit principalement une analgésie périphérique sans effets secondaires centraux ni risques d'accoutumance, ce qui en fait une option prometteuse pour les patients nécessitant un traitement de la douleur sur le long terme. Il s'agit du premier agoniste SSTR4 développé en Chine et du deuxième agoniste mondial à atteindre le stade clinique. Le médicament a terminé les essais cliniques de phase I en Chine, et les études de phase II pour la neuropathie diabétique périphérique devraient débuter prochainement. Les applications potentielles s'étendent à diverses douleurs chroniques et aiguës.

Deco Deng, fondateur de Fermion, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Simcere, une société pharmaceutique de premier plan. Premier agoniste SSTR4 développé au niveau national et deuxième agoniste SSTR4 à haute sélectivité au monde à entrer en phase clinique, le FZ002-037 est très prometteur. En nous appuyant sur les solides capacités de développement et de mise sur le marché de Simcere, nous sommes convaincus de pouvoir accélérer ses progrès afin d'offrir de meilleures options thérapeutiques aux patients souffrant de douleurs. »

Zhou Gaobo, directeur des investissements de Simcere, ajoute : « La douleur affecte considérablement la qualité de vie des patients et reste un besoin clinique majeur non satisfait. Répondre à ces « points de douleur cliniques » a toujours été une mission essentielle pour Simcere. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec des partenaires innovants tels que Fermion afin de proposer le plus rapidement possible aux patients des thérapies antidouleur plus efficaces et plus sûres ».

En vertu de cet accord, Simcere obtiendra les droits exclusifs de développement et de mise sur le marché du FZ002-037 en Chine élargie (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan). Fermion recevra un paiement initial, des paiements d'étape et des redevances progressives basées sur les ventes futures.

À propos de Fermion Technology

Fermion est une biotech axée sur l'IA au stade clinique, fondée en 2019. La société se concentre sur le développement de produits différenciés meilleurs de leur catégorie (BIC) et premiers de leur catégorie (FIC) dans les domaines du système nerveux central (SNC) et de l'auto-immunité. En s'appuyant sur sa plateforme Drug Studio AI, Fermion donne la priorité à la sélectivité des cibles et au ciblage des tissus afin de minimiser les effets hors cible, d'assurer une distribution précise dans les tissus cibles et de favoriser le développement de médicaments innovants avec des profils d'innocuité améliorés.

À propos de Simcere Pharmaceutical

Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) est une entreprise pharmaceutique axée sur la R&D innovants, qui héberge un laboratoire clé d'État pour le développement de médicaments en neurologie et en oncologie. Simcere s'engage à fournir aux patients d'aujourd'hui les médicaments de demain dans les domaines thérapeutiques clés suivants : oncologie, système nerveux central, auto-immunité et anti-infectieux. En outre, Simcere développe activement sa présence dans des domaines thérapeutiques présentant d'importants besoins cliniques à l'avenir.

Les capacités de pointe de Simcere et son engagement en faveur de l'innovation synergique ont également permis la mise en place de diverses collaborations stratégiques. Simcere est considéré comme un partenaire de choix par les sociétés biopharmaceutiques innovantes, les instituts médicaux et les équipes de recherche en Chine et dans le monde entier.

À propos du FZ002-037

Le FZ002-037 est un traitement de la douleur non opioïde prêt pour la phase II qui agit comme un agoniste oral du SSTR4. Il s'agit du premier agoniste du SSTR4 à entrer en phase d'essais cliniques en Chine et du deuxième à l'échelle mondiale. Le médicament fait preuve d'une excellente sélectivité, avec une pM CE50 à deux chiffres et une forte efficacité dans de multiples modèles de douleur chronique et aiguë. Les études de phase I ont révélé un profil d'innocuité favorable, sans effets indésirables sur le SNC ou le système gastro-intestinal, ainsi qu'un profil pharmacocinétique intéressant (possibilité d'une prise unique par jour). Ces caractéristiques soulignent son potentiel en tant qu'option thérapeutique révolutionnaire pour répondre au besoin non satisfait d'un soulagement efficace et non addictif de la douleur.

