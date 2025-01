Fermion und Simcere schließen exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für Chinas ersten SSTR4-Agonisten gegen Schmerzen

GUANGZHOU, China, 19. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Fermion Technology Co., Ltd. und Simcere Pharmaceutical Group Limited (HKEX: 2096) haben eine Partnerschaft zur Entwicklung des Schmerzmittels FZ002-037 bekannt gegeben, das auf SSTR4 abzielt und sich im klinischen Stadium befindet.

FZ002-037 ist ein hochselektiver, oral verabreichter, niedermolekularer SSTR4-Agonist, der von Fermion entwickelt wurde. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass das Medikament in erster Linie eine periphere Analgesie ohne zentrale Nebenwirkungen oder Abhängigkeitsrisiken bewirkt, was es zu einer vielversprechenden Option für Patienten macht, die eine langfristige Schmerzbehandlung benötigen. Es ist der erste in China entwickelte SSTR4-Agonist und der zweite weltweit, der die klinische Phase erreicht hat. Das Medikament hat die klinischen Studien der Phase I in China abgeschlossen. Phase-II-Studien für diabetische periphere Neuropathie sollen bald beginnen. Mögliche Anwendungen erstrecken sich auf verschiedene chronische und akute Schmerzzustände.

Dr. Deco Deng, Gründer von Fermion, erklärte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Simcere, einem führenden Pharmaunternehmen. Als erster im Inland entwickelter und weltweit zweiter hochselektiver SSTR4-Agonist, der die klinische Phase erreicht, ist FZ002-037 sehr vielversprechend. Indem wir die starken Entwicklungs- und Vermarktungskapazitäten von Simcere nutzen, sind wir zuversichtlich, den Fortschritt des Produkts zu beschleunigen, um bessere Behandlungsmöglichkeiten für Schmerzpatienten zu bieten."

Zhou Gaobo, Chief Investment Officer von Simcere, fügte hinzu: „Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität von Patienten erheblich und stellen nach wie vor einen großen ungedeckten klinischen Bedarf dar. Die Behebung dieser »klinischen Schmerzpunkte« war schon immer eine der Hauptaufgaben von Simcere. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit innovativen Partnern wie Fermion, um den Patienten so schnell wie möglich wirksamere und sicherere Schmerztherapien anbieten zu können."

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Simcere die Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung von FZ002-037 im Großraum China (Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan). Fermion erhält eine Vorauszahlung, Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren auf der Grundlage künftiger Verkaufszahlen.

Informationen zu Fermion Technology

Fermion ist ein 2019 gegründetes KI-gesteuertes Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung differenzierter Best-in-Class- (BIC) und First-in-Class-Produkte (FIC) in den Bereichen Zentrales Nervensystem (ZNS) und Autoimmunerkrankungen. Fermion nutzt seine firmeneigene KI-Plattform Drug Studio, um eine hohe Zielselektivität und eine gezielte Ausrichtung auf das Gewebe zu erreichen und so Off-Target-Effekte zu minimieren, eine präzise Verteilung im Zielgewebe zu gewährleisten und die Entwicklung innovativer Arzneimittel mit verbessertem Sicherheitsprofil zu fördern.

Informationen zu Simcere Pharmaceutical

Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das auf innovative Forschung und Entwicklung setzt und ein „State Key Laboratory of Neurology and Oncology Drug Development" unterhält. Simcere hat sich zum Ziel gesetzt, den Patienten von heute die Medikamente der Zukunft zur Verfügung zu stellen, und zwar in den folgenden therapeutischen Kernbereichen: Onkologie, zentrales Nervensystem, Autoimmunität und Infektionsbekämpfung. Darüber hinaus baut Simcere seine Präsenz in Krankheitsbereichen mit hohem klinischen Bedarf in der Zukunft aktiv aus.

Simceres branchenführende Fähigkeiten und sein Engagement für synergetische Innovation haben auch verschiedene strategische Kooperationen ermöglicht und werden von innovativen biopharmazeutischen Unternehmen, medizinischen Instituten und Forschungsteams in China und weltweit als Partner der Wahl angesehen.

Informationen zu FZ002-037

FZ002-037 ist ein Phase-II-fertiges nicht-opioides Schmerzmittel, das als oraler SSTR4-Agonist wirkt. Es ist der erste SSTR4-Agonist, der in China in die klinische Prüfung geht, und der zweite weltweit. Der Wirkstoff weist eine ausgezeichnete Selektivität auf, mit einem zweistelligen pM EC50-Wert und einer starken Wirksamkeit in verschiedenen chronischen und akuten Schmerzmodellen. Phase-I-Studien ergaben ein günstiges Sicherheitsprofil ohne gemeldete ZNS- oder gastrointestinale Nebenwirkungen und ein attraktives PK-Profil (mögliche einmal tägliche Verabreichung). Diese Eigenschaften unterstreichen sein Potenzial als bahnbrechende therapeutische Option, um den ungedeckten Bedarf an wirksamen, nicht süchtig machenden Schmerzmitteln zu decken.

