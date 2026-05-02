Los estudiantes de la escuela Brockton High School estrenan películas originales que exploran el bienestar mental y el liderazgo

Veintitrés estudiantes creadores presentan tomas cinematográficas sobre límites, prejuicios y liderazgo; obras seleccionadas para avanzar al Festival Nacional de Cine SALT 12.

BROCKTON, Massachusetts, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La escuela Brockton High School organizó el Festival de cine 2026 de Brockton High School, una celebración comunitaria de la voz y el bienestar mental de los estudiantes. Organizado por la organización sin fines de lucro SALT ED Inc., el evento estrenó cinco cortometrajes originales creados por 23 estudiantes que participan en el programa "Reel Funny".

Joonho Lee, director ejecutivo de Kbean®, entrega premios y comparte comentarios de felicitaciones con los estudiantes creadores.

A diferencia de los programas de cine tradicionales, Reel Funny utiliza la producción de medios como un vehículo para el crecimiento personal en lugar de impartir solo la instrucción técnica. El programa guía a estudiantes mediante una serie de talleres centrados en "habilidades sociales", como resolver conflictos, reconocer prejuicios internos y establecer límites personales saludables. Luego, se desafía a los estudiantes a aplicar estas lecciones al colaborar en grupos para escribir, producir y editar sus propias películas de forma totalmente independiente.

Un componente único y fundamental del proceso de Reel Funny es su integración de la supervisión profesional de la salud mental. Después de las presentaciones de las películas de los estudiantes, Eun Joo You, una trabajadora social clínica con licencia (LCSW) de Care Plus New Jersey, realizó una proyección especializada de las obras. Esta revisión clínica sirve para evaluar el bienestar mental de los estudiantes e identificar los primeros signos de angustia emocional, seguido de un compromiso directo con los estudiantes para hablar sobres sus temas creativos y su bienestar general.

"La oportunidad para que nuestros estudiantes participen en este tipo de trabajo es primordial para su desarrollo como individuos íntegros", declaró Kevin McCaskill, director de Brockton High School. "Cuando hablamos de preparar a la próxima generación de líderes, no hablamos solo de nivel académico; sino que también hablamos de inteligencia emocional y autoconciencia que ofrecen programas como 'Reel Funny'. Estas películas son un poderoso reflejo de su crecimiento".

La celebración invitó a amigos, familias y miembros de la comunidad local a reconocer el liderazgo y la vulnerabilidad que muestran estos jóvenes creadores.

"Este programa permite a los estudiantes convertir la autorreflexión en una herramienta de liderazgo", afirmó Joonho Lee, director ejecutivo de Kbean®, uno de los principales promotores de la iniciativa. "Al dar a los estudiantes la autonomía para producir estas películas de acuerdo a sus propias creencias, vemos un nivel de autenticidad que con la educación tradicional a menudo se pierde".

De cara al futuro: el SALT 12 National Showcase,

el festival de Brockton High School sirve como evento clasificatorio para el tercer festival anual de cine SALT 12 programado para finales de 2026. SALT 12 es una plataforma nacional que reúne las películas estudiantiles más impactantes de todo el país, lo que permite a los participantes compartir sus voces con una audiencia pública y competir por el reconocimiento nacional.

Para obtener más información sobre SALT ED Inc., el plan de estudios Reel Funny o el próximo SALT 12 National Showcase, visite www.salt-ed.org.

Acerca de SALT ED Inc.

SALT ED Inc. es una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a los jóvenes desfavorecidos mediante la producción de medios, el desarrollo de trabajadores y las iniciativas de bienestar mental. Su programa característico "Reel Funny" ayuda a estudiantes a desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades de liderazgo necesarias para tener éxito como líderes de próxima generación.

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FUENTE Kbean