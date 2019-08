Festival de People en Español convocará a los votantes latinos y comunidades multigeneracionales en el regreso triunfal del querido evento cultural a la Ciudad de Nueva York

CIUDAD DE NUEVA YORK, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- People en Español, la marca de medios líder en el mercado hispano y el pilar del portafolio de Meredith Latino, reunirá en un mismo lugar a varias generaciones de latinos en el regreso del querido Festival People en Español a la Ciudad de Nueva York el 5 y 6 de octubre de 2019 durante el Mes de la Herencia Hispana. Al ser el mayor evento de consumidores de Meredith Corp. y la mayor experiencia en vivo y gratuita de este tipo, Festival People en Español celebrará la historia y cultura a través de contenido en vivo y experiencias curadas por los editores de la marca. El programa de este año incluirá conversaciones profundas con líderes de la comunidad y celebridades, presentaciones musicales y atractivas actividades para los consumidores que girarán en torno al empoderamiento de la comunidad hispana.

Este año el tema de Festival, "Juntos somos más", destacará las contribuciones latinas a la cultura y el futuro de Estados Unidos. People en Español usará Festival como una plataforma para motivar a la comunidad hispana e impulsar la participación cívica y la conciencia electoral con miras a la crucial elección de 2020. El programa se enfocará en la importancia del votante hispano y en que la voz de cada persona sea escuchada, en particular la de los latinos más jóvenes.

"Los estudios que realizamos en People en Español continúan mostrando que la comunidad hispana en EE.UU. se siente 100% latina y 100% estadounidense, y esa dualidad es la que vamos a celebrar con Festival. Como la marca hispana número 1, es nuestro deber informar, inspirar y motivar, además de entretener, y estamos entusiasmados y honrados de que Festival sirva de base para celebrar nuestra cultura, comunidades y a los agentes de cambio", dice Monique Manso, directora de People en Español. "Hoy es más claro que nunca que las voces y contribuciones de los latinos a este país son significativas y no pueden borrarse ni ser ignoradas. Es nuestro deber recuperar ese espacio seguro para que podamos recordar nuestros logros al mismo tiempo que preparamos el terreno para el futuro. Especialmente a medida que nos alistamos para tener un poderoso impacto en la elección de 2020".

Festival 2019 tendrá un nuevo hogar: The Armory, en el barrio de Washington Heights en Manhattan. Este lugar está ubicado en el corazón de la comunidad hispana, con un 72% de residentes latinos e inspiró el aclamado y premiado musical "In The Heights", de Lin-Manuel Miranda, que es considerada una carta de amor a la comunidad latina de la Ciudad de Nueva York.

Además del nuevo recinto, también es el comienzo de la colaboración de People en Español con Twitter para llevar los dos días de celebración de Festival a una audiencia nacional y aumentar la atención sobre el Mes de la Herencia Hispana. Por primera vez, People en Español trabajará con la red social y le dará a los anunciantes la oportunidad de interactuar con los consumidores hispanos a través del contenido de Festival en Twitter. Nuestros socio podrán unirse a la conversación en tiempo real, a través de contenido en vivo desde el evento.

Coca- Cola, HBO Latino, Macy's y US Army regresan como patrocinadores de este festival cultural, y The Home Depot se suma por primera vez.

Más detalles del programa del evento y las celebridades que participarán serán anunciados en las próximas semanas. Para más información, visita www.peopleenespanol.com.

Únete a la conversación en @peopleenespanol #JuntosSomosMas.

ACERCA DE MEREDITH CORPORATION

Meredith ha estado comprometida con el periodismo de servicio desde hace más de 115 años. Hoy usa múltiples plataformas de distribución —televisión, prensa, digital, móvil y video— para entregar a los consumidores el contenido que desean y transmitir el mensaje de sus socios publicitarios y de marketing. Cada mes, el Grupo de Marcas Nacionales de Meredith llega a 175 millones de consumidores estadounidenses sin duplicar, de los cuales 80% son mujeres millennials. El Grupo de Medios Locales incluye a 17 estaciones de televisión que llegan a más del 11% de los hogares estadounidenses.

ACERCA DE PEOPLE EN ESPAÑOL

PEOPLE EN ESPAÑOL fue lanzada en 1996 como una edición especial y hoy se ha convertido en la revista hispana más vendida en Estados Unidos. Con nueve números al año, PEOPLE EN ESPAÑOL llega a una audiencia de 7 millones de personas cada mes con una propuesta editorial que combina entretenimiento –hispano y popular–, tendencias de moda y belleza y emocionantes historias de interés humano. PEOPLE EN ESPAÑOL entrega contenido original que captura los valores, contribuciones y el impacto que hoy tienen los hispanos en EE.UU. La huella de la marca en redes sociales incluye 1,400,000 seguidores en Twitter, más de 4,300,000 "Me gusta" en Facebook y 1,800,000 seguidores en Instagram. Para las noticias diarias, fotos, videos exclusivos tras bastidores y primicias de celebridades, visita www.peopleenespanol.com y sigue a PEOPLE EN ESPAÑOL en Twitter en @peopleenespanol.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/643919/People_en_Espanol_Logo.jpg

FUENTE PEOPLE en Español

Related Links

http://www.peopleenespanol.com



SOURCE PEOPLE en Español