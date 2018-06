Festival new.New : 50 startups vont s'affronter pour la victoire

- PDF disponible à l'adresse https://www.presseportal.de/en/nr/103423/dokument -

50 startups de 15 pays et 5 continents ont été sélectionnées pour participer à la finale. Le festival new.New 2018 se concentre sur le thème de l'« Intelligence X.0 ». L'événement sert de plateforme d'échange pour les sociétés jeunes et établies, les entrepreneurs et les amateurs de technologie, ainsi que pour la science et les talents. Les finalistes bénéficieront d'un stand gratuit pendant trois jours et présenteront leurs concepts sur scène à un large public. Un jury VIP sélectionnera les gagnants dans les catégories « Best Business Model » (meilleur modèle d'affaires), « Best Tech Innovation » (meilleure innovation technologique) et « Industry Disruptor » (révolutionnaire de l'industrie), et consacrera un grand vainqueur. Le prix CODE_n décerne un montant total de 30 000 euros.

50 startups prêtes à donner vie à des idées innovantes

Les diverses candidatures vont de concepts qui dépassent la réalité à l'intelligence artificielle, en passant par la confiance cryptographique, et pourraient être appliquées à l'industrie, au secteur automobile, à la santé, à l'éducation et à l'agriculture. Les startups présenteront des solutions de cybersécurité et de technologie blockchain, ainsi que des idées visant à simplifier les processus industriels en utilisant la réalité augmentée, notamment le développement de prototypes ou la maintenance d'appareils techniques.

Festival conçu conjointement avec des sociétés établies

Aux côtés de l'État du Bade-Wurtemberg, de la ville de Stuttgart et de GFT Technologies, CODE_n compte sur Cyber Valley, DATEV, EnBW, EY, Fraunhofer, LEA Partners, MHP et W&W.

Outre la présentation de modèles d'affaires innovants, le programme du festival inclut des discours liminaires, des débats d'experts, des ateliers interactifs et divers formats de networking. Les premiers intervenants seront annoncés sous peu.

Les billets en prévente sont déjà disponibles à l'adresse https://www.newnewfestival.com/#ticket18

À propos de CODE_n

CODE_n est une plaque tournante majeure d'innovation intersectorielle. En soutenant une approche durable et auto-déterminée des innovations numériques, cette initiative accélère l'activité des entreprises et les guide vers l'avenir.

http://www.newnewfestival.com

Contact presse

Lena Gaede

CODE_n Communications

Tél. : +49-711-219-505-91

E-mail : press@code-n.org

SOURCE CODE_n