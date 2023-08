FESTIVALS DE DÉBUT D'AUTOMNE À BERGAME ET À BRESCIA

CAPITALE ITALIENNE DE LA CULTURE 2023

BERGAME et BRESCIA, Italie, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Innover et sensibiliser à travers différents langages artistiques pour construire des contextes plus axés sur les jeunes : c'est précisément l'objectif des festivals de Bergamo et Brescia de 2023, qui seront ouverts à tous dans les prochains mois.

Brescia LeXGiornate Festival Fresu Sosa Food@Roberto-Cifarelli Bergamo Lanscape Festival Leonardo Tagliabue

À une époque marquée par le changement climatique, le Festival du paysage invite à réfléchir sur l'équilibre entre l'homme et la nature, en harmonisant la coexistence de l'humanité, de l'architecture et de la nature, et en transformant un espace en un lieu de vie. Pour la première fois, le festival se tiendra à Bergame et à Brescia (du 7 au 24 septembre) et proposera des installations et des séminaires d'artistes paysagistes internationaux.

La biodiversité est au cœur de l'événement Una sola terra (22-24 septembre), qui réunira à Brescia des scientifiques, des journalistes et des activistes internationaux pour des ateliers, des spectacles et des excursions. Pour Librixia, la foire du livre de Brescia, des rencontres seront organisées avec des écrivains et des communicateurs scientifiques.

Deux concerts itinérants auront lieu : le Bergamo Brescia – Città Degli Organi (22 septembre-29 octobre) célèbre la tradition de l'orgue avec des musiciens européens et américains, tandis que le Festival international de musique baroque, alchimie des arts : matériel et immatériel (23 septembre-30 octobre) présentera des artistes qui ont travaillé dans les territoires sur la musique de maîtres italiens et internationaux.

L'art et la technologie sont à l'honneur lors du festival Zone Digitali (6-8 octobre) au Daste de Bergame : trois jours de performances, d'installations et de conférences qui mettent en lumière les expérimentations en cours sur la scène contemporaine.

Le festival Le X Giornate (14-23 septembre à Brescia) propose une approche multidisciplinaire des défis contemporains à travers des conférences et des concerts avec des auteurs internationaux afin de présenter des perspectives différentes sur les changements actuels.

Des lauréats du prix Nobel et des experts mondiaux animeront le Bergamoscienza (29 septembre-15 octobre), dédié à la culture scientifique, avec des conférences, des ateliers et des visites virtuelles. L'événement débute par l'exposition « Svalvolati » au Palazzo della Libertà, qui retrace l'histoire des traitements cardiaques à l'aide d'appareils multimédias.

La description de tous les événements est disponible sur bergamobrescia2023.it .

L'événement Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 est également soutenu par Intesa Sanpaolo et A24 en tant que partenaires principaux, Brembo en tant que partenaire système, ainsi que Ferrovie dello Stato Italiane et SACBO en tant que partenaires régionaux. Le ministère de la Culture et la région Lombardie sont des partenaires institutionnels, avec la Fondazione Cariplo, la Fondazione della Comunità Bresciana et la Fondazione della Comunità Bergamasca. Le groupe Sole 24 est partenaire média.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196559/1_Brescia_LeXGiornateFestival.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196560/2_Bergamo_Landscape_Festival.jpg

SOURCE Italian Capital of Culture 2023