Fête des Mères 2024 : la 135e Foire de Canton rend hommage aux femmes avec des collections uniques de linge de maison

GUANGZHOU, Chine, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- En prévision de la fête des Mères, la 135e Foire chinoise à l'importation et à l'exportation (la « Foire de Canton » ou « la Foire ») s'associe à de grandes entreprises de linge de maison pour présenter une sélection de cadeaux et de bonnes occasions pour les femmes du monde entier. Ces produits de haute qualité et bien pensés offrent des solutions personnelles qui répondent aux détails les plus fins de la vie.

Zibo Daranfang Silk Group Co., Ltd. présente une collection de foulards en soie à la Foire, avec des motifs arborant une esthétique chinoise, tels que Dreams Blossom, Elegance of Phoenix, Growth of All Things et Circle of Love. Le foulard Dreams Blossom se distingue par ses motifs dynamiques, symbolisant l'espoir et la vitalité, mêlant avec créativité des motifs floraux et des imprimés léopard pour un effet visuellement saisissant. Ce choix rompt avec les palettes printanières et estivales traditionnelles, offrant des couleurs plus audacieuses qui reflètent le style et le goût de chacune, ce qui en fait un cadeau idéal pour les mères et les femmes. Cliquez sur https://goo.su/CqFLw pour plus d'informations.

Sunvim Group Co., Ltd., une entreprise moderne spécialisée dans le linge de maison de moyenne gamme et haut de gamme tel que les serviettes, le linge de lit, les tissus décoratifs, etc., présente des dizaines de nouveaux produits à la Foire. Parmi ceux-ci figure la série Gold Guard, une gamme de produits fonctionnels fabriqués à partir de matériaux sûrs de qualité alimentaire, avec des propriétés antibactériennes, antiacariennes et anti-moisissures, tout en éliminant les odeurs et le formaldéhyde. La série Era Bright se concentre sur les matériaux en fibre de bambou et utilise la technologie de coloration liquide originale pour des effets de coloration plus uniformes. Ces produits doux, mais durables, répondent non seulement aux exigences de qualité des femmes, mais également à leurs préférences esthétiques. Veuillez consulter le site https://goo.su/PzEvVt pour plus de détails.

Découvrez l'avenir de la décoration intérieure avec la dernière gamme de Beijing Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd. : - le tapis imprimé cuir de vache BLUFF. Conçue pour les femmes modernes, cette œuvre insuffle du renouveau dans les espaces de vie, en mariant l'essence de la nature avec une technologie de pointe. Sa surface luxueuse, associée à une impression réalisée par transfert thermique ultra-haute définition et à une coupe de précision, imite à la perfection l'aspect et le toucher du cuir de vache véritable. Plus qu'une simple déclaration de style, il est sans odeur, ne nécessite que peu d'entretien, est facile à nettoyer et résiste à l'humidité et aux insectes. Un incontournable pour les décorateurs soucieux de l'environnement. Pour en savoir plus sur cette révolution de la décoration, consultez le site https://goo.su/Wz4Z .

La 135e Foire de Canton rassemble de nombreux objets de qualité pour présenter vos vœux les plus sincères, non seulement aux mères, mais à toutes les femmes du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez vous inscrire à l'adresse suivante https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .