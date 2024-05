Muttertag 2024: Die 135. Canton Fair feiert Frauen mit einzigartigen Heimtextil-Kollektionen

GUANGZHOU, China, 11. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In Erwartung des Muttertags präsentiert die 135. China Import and Export Fair („Canton Fair" oder „die Messe") in Zusammenarbeit mit führenden Heimtextilunternehmen eine ausgewählte Auswahl an Geschenken und schönen Produkten für Frauen weltweit. Diese qualitativ hochwertigen und durchdachten Produkte bieten individuelle Lösungen für die schönen Seiten des Lebens.

Zibo Daranfang Silk Group Co., Ltd. präsentiert auf der Messe eine Kollektion von Seidenschals mit Designs, die reich an chinesischer Ästhetik sind, wie Dreams Blossom, Elegance of Phoenix, Growth of All Things und Circle of Love. Der Dreams Blossom Schal besticht durch seine lebendigen Muster, die Hoffnung und Lebensfreude symbolisieren. Die kreative Mischung aus floralen Motiven und Leopardenprints sorgt für einen auffälligen Effekt. Diese Auswahl bricht mit den traditionellen Frühlings- und Sommerpaletten und bietet kräftige Farben, die den individuellen Stil und Geschmack widerspiegeln – ein ideales Geschenk für Mütter und Frauen gleichermaßen. Klicken Sie auf https://goo.su/CqFLw für weitere Informationen.

Sunvim Group Co., Ltd. ist ein modernes Unternehmen, das sich auf mittel- bis hochwertige Heimtextilprodukte wie Handtücher, Bettwäsche, Dekostoffe usw. spezialisiert hat. Es stellt auf der Messe Dutzende neuer Produkte vor. Dazu gehört die Serie Gold Guard – eine funktionelle Produktlinie aus lebensmittelechten, sicheren Materialien, die antibakterielle, milben- und schimmelabweisende Eigenschaften aufweist und gleichzeitig Gerüche und Formaldehyd eliminiert. Die Serie Era Bright konzentriert sich auf Bambusfasermaterialien und verwendet eine originelle Flüssigfärbetechnik für gleichmäßigere Färbeeffekte. Diese weichen und dennoch strapazierfähigen Produkte überzeugen Frauen sowohl durch die Qualität als auch das ästhetische Design. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/PzEvVt.

Entdecken Sie die Zukunft des Wohnens mit dem neuesten Angebot von Beijing Textiles Imp. & Exp. von Co., Ltd. auf der Canton Fair – der BLUFF Teppich mit Rindslederdruck. Zugeschnitten auf die moderne Frau haucht dieses Accessoire Wohnräumen neues Leben ein, indem es die Essenz der Natur mit hochmoderner Technologie verbindet. Die plüschige Oberfläche in Kombination mit dem ultrahochauflösenden Thermotransferdruck und dem Präzisionsschnitt bilden das Aussehen und die Haptik von echtem Rindsleder perfekt nach. Er ist mehr als nur ein modisches Statement – er ist auch geruchsneutral, pflegeleicht, leicht zu reinigen und resistent gegen Feuchtigkeit und Ungeziefer. Ein Muss für das umweltbewusste Interieur. Entdecken Sie mehr von diesem revolutionären Design unter https://goo.su/Wz4Z.

Die 135. Canton Fair präsentiert zahlreiche Qualitätsprodukte, die für Mütter und Frauen auf der ganzen Welt eine echte Bereicherung sind. Für weitere Informationen registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2409613/Mother_s_Day_2024_135th_Canton_Fair_Celebrates_Women_with_Unique_Home_Textile_Collections.jpg