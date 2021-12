FHC 2021 hat den Vorhang sicher und erfolgreich Fallen gelassen

SHANGHAI, 2. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Als führende Lebensmittel- und Getränkemesse in China wurde die FHC Shanghai Global Food Trade Show 2021, die von Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd. organisiert wird, vom 9. bis 11. November abgeschlossen. Die drei aktionsreichen Tage beeindruckten alle Besucher und Aussteller auch im Schatten der Pandemie.

Dies ist ein schwieriges Jahr für Live-Ausstellungen, aber die FHC begrüßte dennoch 87.025 Besucher, die sich auf der 200.000 m2 großen Ausstellungsfläche umschauten. 2.829 Aussteller vernetzten sich und nutzten das Geschäftspotenzial während der drei lebhaften Tage.

Um die nationalen und Shanghaier Covid-19-Präventions- und Kontrollrichtlinien umzusetzen und die reibungslose und sichere Teilnahme von Ausstellern und Besuchern aus allen Gesellschaftsschichten zu gewährleisten, hat das FHC vor dem Hintergrund der normalisierten Pandemiesituation alle Präventionsanforderungen strikt umgesetzt.

Besucher, Einkäufer, Influencer und Medienvertreter trugen Masken und nahmen den gültigen, negativen Covid-19-Nukleinsäure-Testbericht mit, um die Sicherheitskontrolle zu passieren, einer nach dem anderen. Alle Präventionsmaßnahmen zielten auf eine FHC mit null Infektionen, null Vorkommnissen und null Fällen ab.

Aussteller aus Übersee arbeiteten mit ihren lokalen Partnern zusammen, um sich auf der FHC zu präsentieren. Aus diesem Grund gab es 15 internationale und regionale Pavillons aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien, Österreich, Kanada, den USA, Japan, Südkorea, Malaysia, Südafrika, Brasilien und Taiwan, die dem Publikum Freizeitlebensmittel, Getränke, Fleischprodukte, Milchprodukte, Bier, Olivenöl, Gewürze und andere Produkte vorstellten und chinesische Catering-Unternehmen, importierte Lebensmittelhändler und -agenten mit reichhaltigen Ressourcen für die Beschaffung von Produkten und die Zusammenarbeit mit Übersee versorgten.

Der Grund, der die Besucher dazu bringt, dem FHC zu frönen, sind wahrscheinlich die verschiedenen Veranstaltungen und Wettbewerbe. Auf dem FHC International Coffee and Food Festival haben sich mehr als 60 schicke Coffee Shops versammelt, um Kaffeefans eine Fülle von Kaffeespezialitäten aus der ganzen Welt zu bieten. Auch das FHC International Chocolate Art Festival und der Happy Cheese Day boten den Besuchern eine fantastische Schokoladen- und Käseverkostung. Auch andere Veranstaltungen und Foren durften beim FHC 2021 nicht fehlen.

Die FHC 2022 wird ein weiteres Spektakel für das Gastgewerbe und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sein. Wir sehen uns im November 8. bis 10. November 2022!

