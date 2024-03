FiberHome présente des innovations de pointe au MWC Barcelona 2024

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2024 /PRNewswire/ -- FiberHome a centré son propos sur « Connecter l'avenir prometteur du numérique » au MWC 2024. La société a dévoilé ses dernières avancées en matière de capacités d'intégration Ciel-terre-mer, d'évolution du réseau et de transformation numérique pour relever les défis et les opportunités présentés par la vague actuelle de transformation numérique.

Mise en réseau de la 5G : solutions déployables dans tous les scénarios

FiberHome est un fournisseur de solutions complètes pour la 5G, la série de produits « Tout-en-un » peut simplifier le réseau et réduire les coûts de construction. En introduisant la solution xGTTH 2.0, FiberHome réduit considérablement les investissements initiaux, améliorant la flexibilité et l'utilisation des réseaux, en particulier dans la construction de réseaux FWA.

Industrie 5G+ : libérer la puissance

FiberHome a présenté des applications 5G adaptées aux industries telles que l'exploitation minière, la pétrochimie, les chemins de fer, les transports et des réalisations en matière de communication à haute capacité 5G-A, de RedCap, de réseaux déterministes et de fusion de capteurs, qui renforcent les applications dans l'IoT, la production et la détection de positionnement.

6G : à l'avant-garde des développements futurs

En tant qu'acteur principal de l'IMT-2030 (6G), FiberHome a présenté son dernier réseau d'antennes prototype 6G RHS, sa plateforme de vérification de la technologie 6 GHz et a participé à des tests technologiques clés, contribuant de manière significative à la recherche et à la normalisation de la 6G.

Smart ON : innover pour l'ère post-400G

FiberHome propulse le réseau optique dans l'ère du 400G, dévoilant des technologies telles que des taux d'ondes uniques dépassant 800G/Tb/s et la communication multi-bande S/C/L. Des innovations telles que le moteur de réseau jumeau numérique FiONE et la détection des vibrations de la fibre améliorent l'efficacité, la maintenance et la robustesse de la construction du réseau.

Accès tout optique : connecter l'avenir numérique

Face à l'ère du 10GE, FiberHome offre des solutions complètes pour divers scénarios. En tirant parti des technologies FTTR, PON et POL, le système 50G PON peut faciliter une mise à niveau réseau transparente et réduire les coûts de déploiement. En outre, la solution MiniPON contribue à la mise en place rapide et rentable de réseaux de fibres optiques à large bande dans les zones rurales isolées.

Écosystème marin intelligent : construction d'un réseau marin efficace

En tant que leader dans la construction de réseaux marins, FiberHome a présenté des processus de service clé en main EPC et des capacités de production et de fabrication. Le répéteur sous-marin de deuxième génération a atteint une transmission de 12 000 km, tandis que la capacité de fibre ROPA a atteint 48 paires et la capacité du système 460 Tb/s.

Innovation de l'OFC : soutenir le développement de l'industrie

En tant qu'important fournisseur mondial de câbles à fibres optiques, FiberHome a montré ses forces en termes de capacités récentes, notamment des produits à fibres de pointe comme la fibre monomode à 19 cœurs pour la transmission de systèmes et la fibre 7 cœurs pour le projet de réseau super-optique dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi que la fibre à cœur creux de grande capacité et à faible perte en cours de développement.

Autonomisation numérique : améliorer l'efficacité de la gestion de la production

FiberHome a présenté une solution de service technologique complète numérique basée sur la collecte et l'analyse de grandes quantités de données, offrant des applications comme la surveillance de la production, l'optimisation des paramètres, le contrôle de la qualité et l'optimisation des coûts, ce qui permet de promouvoir l'amélioration de l'efficacité dans la gestion de la production.

Commande d'urgence : apporter la sagesse chinoise aux villes étrangères

Le système de communication intégré du centre de commande de la série FiberHome DS combine des méthodes de répartition de la voix, des données et de la vidéo, avec une localisation en temps réel des événements, une communication vidéo sur site et vue arrière et une répartition visuelle intuitive. Le système est appliqué à des situations d'urgence, comme les secours en cas de catastrophe, la lutte contre les incendies et les accidents de la circulation, permettant ainsi d'étendre la sagesse chinoise en matière de sécurité publique aux villes étrangères.

FiberHome s'engage à collaborer avec ses pairs de l'industrie pour explorer des solutions pratiques pour l'avenir numérique et promouvoir conjointement la croissance soutenue du secteur.