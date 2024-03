MWC2024 FiberHome zeigt in Barcelona die neuesten Innovationen

BARCELONA, Spanien, 2. März 2024 /PRNewswire/ -- FiberHome stellte das Thema „Connecting the Digital Bright Future" in den Mittelpunkt des MWC2024. Das Unternehmen stellte seine neuesten Fortschritte in den Bereichen Sky-Land-See-Integration, Netzwerkentwicklung und digitale Transformation vor, um die Herausforderungen und Chancen der aktuellen digitalen Transformation zu bewältigen.

5G Value Networking: Einsetzbare Lösungen für verschiedene Szenarien

FiberHome ist ein Anbieter von Komplettlösungen für 5G. Die „All-in-One"-Produktreihe kann das Netzwerk vereinfachen und die Baukosten senken. Mit der Einführung der xGTTH2.0-Lösung senkt FiberHome die Anfangsinvestitionen erheblich und verbessert die Flexibilität und Auslastung des Netzes, insbesondere beim Aufbau von FWA-Netzen.

5G+ Industrie: Die Entfesselung der Macht

FiberHome präsentierte 5G-Anwendungen, die auf Branchen wie Bergbau, Petrochemie, Eisenbahn und Transport zugeschnitten sind, sowie Errungenschaften bei der 5G-A-Kommunikation mit hoher Kapazität, RedCap, deterministischen Netzen und Sensorfusion, die Anwendungen in den Bereichen IoT, Produktion und Positionsbestimmung unterstützen.

6G: Wegweisende zukünftige Entwicklungen

Als einer der Hauptakteure der IMT-2030(6G) stellte FiberHome seine neueste 6G-RHS-Prototyp-Antennengruppe und die 6GHz-Technologieverifizierungsplattform aus und nahm an wichtigen Technologietests teil und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur 6G-Forschung und Standardisierung.

Smart ON: Innovationen für die Post-400G-Ära

FiberHome katapultiert optische Netzwerke in die 400G-Ära und stellt Technologien wie Single-Wave-Raten von mehr als 800G/Tbps und S/C/L-Multiband-Kommunikation vor. Innovationen wie die FiONE Digital Twin Network Engine und Fiber Vibration Sensing verbessern die Effizienz des Netzaufbaus, die Wartung und die Robustheit.

All-Optical Zugang: Verbindung zur digitalen Zukunft

Mit Blick auf die 10GE-Ära bietet FiberHome umfassende Lösungen für verschiedene Szenarien. Durch die Nutzung von FTTR-, PON- und POL-Technologien kann das 50GPON-System ein nahtloses Netzwerk-Upgrade ermöglichen und die Bereitstellungskosten senken. Darüber hinaus hilft die MiniPON-Lösung bei der schnellen und kostengünstigen Einrichtung von Glasfaser-Breitbandnetzen in abgelegenen ländlichen Gebieten.

Intelligentes marines Ökosystem: Effizienter Aufbau von Schifffahrtsnetzen

Als führendes Unternehmen im Bereich des Aufbaus von Schifffahrtsnetzen präsentierte FiberHome schlüsselfertige EPC-Dienstleistungsprozesse sowie Produktions- und Fertigungskapazitäten. Der Unterwasser-Repeater der zweiten Generation hat eine Übertragungsreichweite von 12.000 km erreicht, während die ROPA-Faserkapazität 48 Paare und die Systemkapazität 460 Tbps beträgt.

OFC-Innovation: Unterstützung der Entwicklung der Industrie

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Glasfaserkabeln stellte FiberHome seine jüngsten Kapazitätsstärken vor, darunter modernste Glasfaserprodukte wie die 19-adrige Singlemode-Faser für die Systemübertragung und die 7-adrige Faser für das superoptische Netzwerkprojekt im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao sowie die in der Entwicklung befindliche Großkapazitäts- und verlustarme Hohlkernfaser.

Digitale Befähigung: Steigerung der Effizienz des Produktionsmanagements

FiberHome präsentierte eine digitale Full-Stack-Technologiedienstleistung, die auf einer umfangreichen Datenerfassung und -analyse basiert und Anwendungen wie Produktionsüberwachung, Parameteroptimierung, Qualitätskontrolle und Kostenoptimierung bietet und die Effizienzsteigerung im Produktionsmanagement fördern kann.

Notfall-Kommando: Chinesische Weisheit in Übersee-Städte bringen

Das integrierte Kommunikationssystem der FiberHome DS-Serie für Kommandozentralen kombiniert Sprach-, Daten- und Videodispatching-Methoden und bietet Echtzeit-Ereignisortung, Videokommunikation vor Ort und in der Rückansicht sowie intuitives visuelles Dispatching. Das System wird in Notfallszenarien wie Katastrophenhilfe, Brandbekämpfung und Verkehrsunfällen eingesetzt und leistet einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit in Städten in Übersee.

FiberHome setzt sich für die Zusammenarbeit mit Branchenkollegen ein, um praktische Lösungen für die digitale Zukunft zu finden und gemeinsam das nachhaltige Wachstum der Branche zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348523/FiberHome_MWC.jpg