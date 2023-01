Fiberstar, Inc. lança novas fibras cítricas orgânicas para alimentos e bebidas

RIVER FALLS, Wis., 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc., líder em fibras cítricas inovadoras, lançou uma linha de novas fibras cítricas orgânicas – a série Citri-Fi® 400. Estas novas fibras cítricas respondem à crescente demanda por ingredientes alimentares naturais, sustentáveis e orgânicos. Os impulsionadores do mercado que alimentam o aumento da demanda incluem um crescimento nas iniciativas de saúde e bem-estar do consumidor, disponibilidade limitada de hidrocoloides devido aos desafios da cadeia de suprimentos e maior visibilidade das práticas comerciais sustentáveis.

"Estamos entusiasmados em adicionar essas novas fibras cítricas orgânicas ao nosso portfólio", disse o presidente e CEO da Fiberstar, Inc. John Haen. "Esta extensão da linha de produtos orgânicos explora um novo mercado que irá gerar um crescimento de vendas adicional para a Fiberstar".

Como o carro-chefe da série Citri-Fi 100, esta nova série orgânica Citri-Fi 400 é um subproduto do processo de suco cítrico. A composição fibrosa de fibras insolúveis e solúveis, na forma de pectina nativa intacta, fornece retenção de água e propriedades de emulsificação com uma sensação agradável na boca. Devido à dupla funcionalidade, com menos de 1% de taxa de uso, o Citri-Fi 400 melhora a textura, estabilidade e nutrição de uma variedade de alimentos e bebidas. Esses alimentos incluem panificação, laticínios, carnes processadas, temperos, molhos e alimentos congelados, além de alimentos à base de plantas, como substitutos da carne e alternativas aos laticínios.

Citri-Fi 400 é um orgânico certificado pelo USDA e certificado como fonte orgânica pela União Europeia. Esta série de fibra cítrica orgânica reciclada não é OGM, não é alergênica, não contém glúten e não possui número E. As opções de rotulagem incluem fibra cítrica, polpa cítrica seca ou farinha cítrica.

Saiba mais assistindo ao seguinte vídeo de Fibra cítrica orgânica certificada pelo USDA.

Sobre a Fiberstar, Inc.: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com é uma empresa de biotecnologia inovadora de capital fechado focada em melhorar o desempenho de alimentos por meio da fabricação e comercialização de ingredientes alimentícios à base de plantas com valor agregado. Sua maior marca, a Citri-Fi®, é uma fibra cítrica natural de alto desempenho produzida de forma sustentável a partir de frutas cítricas. O processo físico, que é livre de modificações químicas, cria alta retenção de água e propriedades de emulsificação limpa que beneficiam carnes, laticínios, panificação, temperos, molhos, alimentos congelados, bebidas, alimentos para animais de estimação, alternativas aos laticínios e substitutos da carne. Citri-Fi possui certificado GRAS, não alergênico, não transgênico e não possui número E. Com sede em River Falls, Wisconsin, com fabricação na Flórida e Wisconsin, a Fiberstar vende produtos globalmente em mais de 65 países.

