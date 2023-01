Fiberstar, Inc. présente de nouvelles fibres d'agrumes biologiques pour les aliments et les boissons

RIVER FALLS, Wisconsin, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc. leader des fibres d'agrumes innovantes, a lancé une gamme de nouvelles fibres d'agrumes organiques, la série Citri-Fi® 400. Ces nouvelles fibres d'agrumes répondent à la demande croissante d'ingrédients alimentaires naturels, durables et biologiques. Cette hausse de la demande s'explique notamment par la croissance des initiatives des consommateurs en matière de santé et de bien-être, la disponibilité limitée des hydrocolloïdes en raison des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et la visibilité accrue des pratiques commerciales durables.

« Nous sommes ravis d'ajouter ces nouvelles fibres d'agrumes biologiques à notre portefeuille, a déclaré John Haen, PDG de Fiberstar, Inc. Cette extension de la gamme de produits biologiques touche un nouveau marché qui permettra à Fiberstar d'accroître ses ventes. »

Comme la série phare Citri-Fi 100, cette nouvelle série Citri-Fi 400 biologique est un sous-produit du processus de jus d'agrumes. La composition fibreuse de fibres insolubles et solubles, sous forme de pectine native intacte, présente des propriétés de rétention d'eau et d'émulsification accompagnées d'une sensation agréable en bouche. Grâce à cette double fonctionnalité, à un taux d'utilisation inférieur à 1 %, Citri-Fi 400 améliore la texture, la stabilité et la nutrition d'une variété d'aliments et de boissons. Ceux-ci comprennent les produits de boulangerie, les produits laitiers, les viandes transformées, les assaisonnements, les sauces et les aliments surgelés, ainsi que les aliments d'origine végétale comme les substituts de viande et les substituts de produits laitiers.

La série Citri-Fi 400 est certifiée biologique par le département de l'Agriculture des États-Unis et certifiée comme source biologique par l'Union européenne. Cette série de fibres d'agrumes biologiques recyclées est sans OGM, non allergène, sans gluten et ne possède pas de numéro E. Parmi les options d'étiquetage : la fibre d'agrumes, la pulpe d'agrumes séchée ou la farine d'agrumes.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo de présentation des fibres d'agrumes biologiques certifiées par le département de l'Agriculture des États-Unis .

À propos de Fiberstar, Inc. : Fiberstar, Inc. ( www.FiberstarIngredients.com ) est une société privée de biotechnologie novatrice dont l'objectif est d'améliorer la performance des aliments en fabriquant et en commercialisant des ingrédients alimentaires végétaux à valeur ajoutée. Sa plus grande marque, Citri-Fi®, est une fibre d'agrumes naturelle et performante produite de façon durable à partir d'agrumes. Le procédé physique sans modifications chimiques crée des propriétés de rétention d'eau élevée et d'émulsification propre qui améliorent la viande, les produits laitiers, les pâtisseries, les assaisonnements, les sauces, les produits congelés, les boissons, les aliments pour animaux de compagnie, les substituts de produits laitiers et les substituts de viande. Citri-Fi est GRAS (considéré comme sans danger par la FDA), non allergène, certifié sans OGM (Non-GMO Project) et sans numéro E. Fiberstar a son siège social à River Falls, dans le Wisconsin, fabrique ses produits en Floride et les vend dans plus de 65 pays du monde.

