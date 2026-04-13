FIBO 2026 : l'IA, moteur de la croissance du secteur de la longévité et de la santé

Cologne, Allemagne, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- La FIBO 2026, salon leader mondial du fitness, du bien-être et de la santé, marque la réorientation du secteur vers des modèles de santé et de longévité. Alors qu'autrefois l'entraînement musculaire classique dominait, ce sont aujourd'hui les applications numériques, les systèmes connectés et les analyses assistées par l'IA qui façonnent l'évolution du marché. La FIBO se positionne ainsi comme une plateforme internationale et un moteur d'impulsion pour une nouvelle compréhension du fitness, considéré comme une partie intégrante d'un écosystème de santé global, reliant prévention, performance et qualité de vie à long terme.

« La FIBO 2026 est le salon leader mondial qui réunit de manière unique l'industrie du fitness et de la santé pour favoriser les échanges, l'expertise et le networking », déclare Silke Frank, directrice de la FIBO.

L'innovation comme modèle économique : le Confex Hall

Avec le Confex Hall, le salon établit son centre stratégique dédié à l'innovation technologique et à l'intelligence artificielle. Au cœur de cet espace se trouve le Future Forum, proposant un programme sur quatre jours.

La technologie à portée de main : le Tech Valley

Directement relié, le Tech Valley permet de découvrir concrètement les innovations. Le Confex Hall agit comme un hub business central où fournisseurs établis, élite technologique et start-ups présentent leurs solutions de fitness connecté, de santé digitale et de modèles économiques basés sur les données. La plateforme offre également un espace pour les coopérations, les investissements et les partenariats internationaux.

À propos de la FIBO

Pendant quatre jours, la FIBO propose, en plus des activités business, du networking et de la formation de haut niveau, de nombreuses expériences live passionnantes et impressionnantes. La prochaine édition de la FIBO aura lieu du 16 au 19 avril 2026 à Cologne.

Plus d'informations : fibo.com

À propos de RX

En combinant données et produits numériques, RX rend 400 événements dans 42 secteurs et 22 pays encore plus attractifs. RX fait partie de RELX, un fournisseur mondial de solutions d'analyse et d'aide à la décision basées sur l'information pour les professionnels et les entreprises.

RX: Global Events - In the business of building businesses

Contact presse FIBO

Leonie Ophey

Product Marketing Manager

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