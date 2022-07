Fibocom lança módulo inteligente de IA SCA825-W, revelando o potencial da AIoT com poder computacional superior

SHENZHEN, China, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Fibocom (código de ações: 300638), provedora líder global de soluções de IoT (Internet das Coisas) sem fio e módulos de comunicação sem fio, anunciou o lançamento do módulo inteligente de IA SCA825-W. Alimentado pelo SoC (System-on-Chip) de primeira linha QCS8250 da Qualcomm Technologies, o módulo foi desenvolvido para atender aos requisitos de cenários de AIoT de ponta, como videoconferências HD, transmissões ao vivo HD, jogos em nuvem, edge computing, robótica, drones, RA/RV e assim por diante.

A combinação de IA e IoT abriu novas possibilidades para os setores que exigem tomada de decisões automatizada e análise de dados em tempo real. Espera-se que a demanda por soluções AIoT 5G decole, de acordo com a Counterpoint Research, com remessas de módulos de AIoT 5G atingindo uma CAGR de 84% entre 2022 e 2030. O módulo inteligente de IA da Fibocom deve desempenhar um papel crucial no setor, com o potencial de capacitar uma ampla gama de casos com uso intensivo de computação.

Equipado com a solução de IoT QCS8250 da Qualcomm, o módulo inteligente de IA de ponta da Fibocom SCA825-W integra uma CPU octa-core Kryo™ 585, GPU Adreno™ 650, NPU 230 dedicada (unidade de processamento neural), bem como DSP Hexagon™ para aprendizado de máquina. O módulo pode oferecer uma capacidade computacional de até 15 TOPS (operações tera por segundo), o que permite o desempenho de computação de IA complexa com recursos excepcionais.

Com um poderoso ISP Spectra™ 480 (processador de sinal de imagem), DPU Adreno 995 e VPU Adreno 665, o SCA825-W da Fibocom comporta até sete câmeras simultâneas, monitor triplo 4K e codificação de vídeo em resolução de até 4K a 120 fps, 8K a 30 fps (quadros por segundo), oferecendo recursos superiores de captura, processamento e apresentação de imagens.

Além disso, o módulo comporta 5G, Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.1, bem como tecnologia de múltiplas antenas 2×2 Wi-Fi MIMO, o que oferece várias opções de conectividade sem fio para casos de uso industrial e comercial. Ele também é compatível com o sistema operacional Android 10 e com uma ampla gama de interfaces (MIPI-DSI, I2S, PCIe, UART, USB, I2C, SPI), permitindo muita flexibilidade e facilidade de integração para atender às demandas de aplicação do setor de AIoT.

"Como a AIoT está transformando continuamente todos os setores, os módulos de IA de alto desempenho se tornarão um pilar importante", disse Eden Chen, gerente geral do Departamento de Gestão de Produtos MC da Fibocom. "Nosso módulo inteligente de IA SCA825-W lançado recentemente é uma parte excepcional da família de módulos inteligentes da Fibocom, que dará um grande salto adiante na área de AIoT com avanços tecnológicos."

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1756809/LOGO_Logo.jpg

FONTE Fibocom Wireless Inc.

