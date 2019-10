FIBRA Prologis divulga demonstração de resultados do terceiro trimestre de 2019

CIDADE DO MÉXICO, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), principal proprietária e operadora de bens imóveis industriais de Classe A no México, divulgou hoje os resultados do terceiro trimestre de 2019.

DESTAQUES DO TRIMESTRE:

Ocupação ao final do período foi de 96,8%;

Volume de arrendamento foi de 72.454 metros quadrados

Média ponderada de retenção de clientes foi de 95,4%;

Aluguéis líquidos efetivos em renovações diminuíram 1,4%;

NOI em caixa da mesma propriedade aumentou 2,4%

O lucro líquido por CBFI foi de Ps. 0,7087 (US$ 0,0367) no terceiro trimestre, em comparação com Ps. 0,9621 (US$ 0,0497) no mesmo período de 2018.

Os fundos de operações (FFO – funds from operations) por CBFI foram de Ps. 0,7741 (US$ 0,0401) no terceiro trimestre, em comparação com Ps. 0,7817 (US$ 0,0402) no mesmo período de 2018.

DESEMPENHO OPERACIONAL

"Apesar do sólido desempenho, o historicamente baixo volume de arrendamento no terceiro trimestre teve um impacto desproporcional em nossos resultados operacionais", disse o presidente-executivo da Prologis Property Mexico, Luis Gutiérrez. "No entanto, até a presente data em outubro, já fizemos mais arrendamentos do que em todo o terceiro trimestre".

"Nossa capacidade de gerar crescimento interno permanece um componente essencial do valor da FIBRA Prologis", acrescentou Gutiérrez. "Destacamos que a renda operacional líquida (NOI) em caixa da mesma propriedade aumentou 2,4%".

Portfólio operacional 3TRI19 3TRI18 Observações Ocupação ao final do período 96,8% 96,5% Liderada pela melhora em ocupação em Guadalajara, parcialmente compensada por reduções na Cidade do México. Arrendamentos iniciados 74.000 m2 280.000 m2 Menor volume de arrendamento desde a IPO; 84% das atividades de arrendamento relacionadas a renovações. Retenção de clientes 95,4% 83,2%

Mudança no aluguel líquido efetivo (1,4%) 10,6% Gerada por 28.000 m2 de roll-downs em Guadalajara e Tijuana. NOI em caixa da mesma propriedade 2,4% 1,7% Gerada por maiores preços variáveis contratuais do aluguel e menor dívida incobrável, parcialmente compensados por um peso mais fraco.

POSIÇÃO FINANCEIRA SÓLIDA

A FIBRA Prologis encerrou o terceiro trimestre com uma alavancagem de 32,0% e liquidez de Ps. 6,8 bilhões (US$ 345,8 milhões), que incluiu Ps. 6,4 bilhões (US$ 325,0 milhões) de capacidade disponível em sua linha de crédito não-garantido e Ps. 409,9 milhões (US$ 20,8 milhões) em caixa irrestrito.

No terceiro trimestre, executamos um swap de taxas de juros de flutuantes para fixas sobre $ 240 milhões a uma taxa com tudo incluído de 1,75%, substituindo um swap expirado em julho", disse o vice-presidente sênior de Finanças da Prologis Property Mexico, Jorge Girault. "Nosso balanço patrimonial continua em excelente posição, com liquidez significativa, baixa alavancagem e custo da dívida atraente".

INFORMAÇÕES SOBRE WEBCAST E TELECONFERÊNCIA

A FIBRA Prologis vai apresentar webcast e teleconferência ao vivo para discutir os resultados do trimestre, atuais condições do mercado e perspectivas futuras. Mais informações sobre o evento:

Quinta-feira, 17 de outubro de 2019, às 9h (horário do Centro) e 10h (horário de Nova York ).

). Webcast ao vivo em www.fibraprologis.com. Na seção Relações com Investidores, clique em Eventos.

Por telefone: +1 877 256 7020 ou +1 973 409 9692. Digite a senha 7250339.

Um replay telefônico ficará disponível de 17 a 24 de outubro pelos telefones +1 855 859 2056 para ligações dos EUA e do Canadá ou + 1 404 537 3406 3406 para ligações de outros países. Senha da conferência: 7250339. O replay será postado na seção Relações com Investidores do website da FIBRA Prologis.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é a principal proprietária e operadora de bens imóveis industriais de Classe A no México. Em 30 de setembro de 2019, a FIBRA Prologis tinha 190 instalações de logística e de manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 3,2 milhões de metros quadrados (34,8 milhões de pés quadrados) de área bruta alugável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações neste comunicado à imprensa, que não são sobre fatos históricos, são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas se baseiam nas atuais expectativas, estimativas e projeções sobre o setor e mercados em que a FIBRA Prologis opera, bem como nas convicções e suposições da administração. Tais declarações envolvem incertezas que podem exercer um impacto significativo nos resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras tais como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações de tais palavras e expressões similares pretendem identificar tais declarações prospectivas, que geralmente não são históricas em sua natureza. Todas as declarações que se referem a desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou prevemos que irão ocorrer no futuro -- incluindo declarações relativas ao crescimento do aluguel e da ocupação, atividades de aquisição, atividades de desenvolvimento, atividades de alienação, condições gerais nas áreas geográficas onde operamos, nossa posição de endividamento e financeira – são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas se baseiem em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão concretizadas e, portanto, desfechos e resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou previstos em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, sem se limitar a: (i) clima econômico nacional, internacional, regional e local; (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moedas estrangeiras, (iii) concorrência maior ou imprevista por nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, alienações e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do status do fundo de investimentos em bens imóveis ("FIBRA") e estrutura fiscal, (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de endividamento que mantemos e classificações de nosso crédito, (vii) riscos associados a nossos investimentos (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, e (ix) aqueles fatores adicionais discutidos em relatórios protocolados na "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e na Bolsa de Valores Mexicana pela FIBRA Prologis, sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não assume a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que fazem parte deste comunicado à imprensa.

Não-solicitação -- Quaisquer valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações concomitantes, se houverem, não foram registrados de acordo com a Lei de Mercados de Capitais de 1933 ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável das exigências de registro, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários e quaisquer leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Qualquer anúncio não constitui oferta para vender ou solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e como aplicável.

