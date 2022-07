FIBRA Prologis Publica Reporte ASG 2021-2022

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), un fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase-A en México, publicó hoy su reporte anual de desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) y anunció su alineación al compromiso de lograr cero emisiones netas en toda su cadena de valor para 2040.

El reporte describe el progreso de la empresa hacia sus objetivos ASG.

FIBRA es uno de los nueve vehículos de Prologis, Inc., el líder mundial en bienes raíces logísticos. Prologis anunció el mes pasado un compromiso de emisiones neto cero para toda la organización.

"Estamos orgullosos de dar un paso adelante hacia la ambiciosa meta de emisiones neto cero establecida por nuestro patrocinador, Prologis, y para cumplir con este compromiso hemos iniciado nuestro programa solar. Este objetivo nos permite colaborar con nuestros clientes que están en su propio camino hacia emisiones neto cero y la descarbonización", dijo Luis Gutiérrez, presidente de Prologis México. "En FIBRA Prologis, ser lideres en ASG va más allá de cumplir con las regulaciones. Nuestro enfoque ASG está integrado en nuestra cultura y en la forma en que trabajan nuestros equipos, lo que nos brinda una ventaja competitiva en el dinámico mercado logístico mexicano".

El informe incluye los siguientes puntos:

Emisión de dos bonos verdes y una línea de crédito verde vinculada a métricas de sostenibilidad entre 2020-2021.

Incluido en el Indice S&P/BMV Total Mexico ESG por tercer año consecutivo. Los criterios de selección se basan en principios de ASG frente a diversas compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Iluminación LED instalada en el 67% del portafolio.

Obtención de certificaciones sostenibles para 6.8 millones de pies cuadrados del portafolio operativo.

Inicio de la capacitación a través de la iniciativa de Prologis Community Workforce Initiative y firmó una alianza con la Fundación Forge.

Logro de compromiso de los empleados del 94% (representa un aumento de 100 puntos base en comparación con el año anterior).

Se logró completar el 100 % de la capacitación en ética para todos los empleados, incluida la capacitación en anticorrupción o FCPA por sus siglas en inglés (Foreign Corrupt Practices Act) para colegas fuera de los EE. UU.

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de marzo de 2022, FIBRA Prologis consistía de 227 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 43.4 millones de pies cuadrados (4.0 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en

expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus, y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528012/FIBRA__Logo.jpg

FUENTE FIBRA Prologis

SOURCE FIBRA Prologis