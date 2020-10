FibroGenesis établit une collaboration internationale visant à renforcer la lutte contre le COVID-19 au Brésil

FibroGenesis signe un accord de collaboration avec R4D Biotech, basé à São Paulo, pour accélérer le développement de la thérapie cellulaire PneumoBlast™ comme traitement contre la COVID-19

HOUSTON, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, chef de file dans la conception de solutions thérapeutiques par fibroblastes visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits, a conclu un accord de collaboration clinique avec la société brésilienne R4D Biotech. Détenant le plus grand portefeuille de brevets au monde dans le domaine des thérapies cellulaires par fibroblastes, FibroGenesis entreprend actuellement une expansion mondiale de ses programmes cliniques. Le partenariat ouvrira la voie à des essais cliniques au Brésil portant sur l'utilisation de PneumoBlast™ comme traitement unique du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) chez les patients souffrant du COVID-19. Ces essais auront lieu en parallèle de ceux menés aux États-Unis, sous réserve de l'approbation de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

Durant des essais précliniques et des essais réalisés sur des animaux, l'administration de PneumoBlast™ a entraîné une amélioration spectaculaire des molécules de signalisation immunologique, réduisant les concentrations de cytokines inflammatoires (interleukine-1 bêta, interleukine-6, interleukine-8, interleukine-17 et interleukine-18) et le facteur de nécrose tumorale alpha (ou TNFa). Les scientifiques de l'entreprise ont également démontré que PneumoBlast™ a réduit de façon statistiquement significative la fibrose pulmonaire et la cicatrisation pulmonaire chez les animaux infectés par le COVID-19. Ce résultat est particulièrement notable quand on le compare aux traitements plus conventionnels basés sur les cellules souches mésenchymateuses (CSM) dérivées de la moelle osseuse. De plus, des données récentes soutiennent les avantages potentiels de PneumoBlast™ pour ce qui est de la prévention de la coagulation sanguine causée par le COVID-19. Les deux entreprises collaboreront à la conception d'une étude clinique qui répondra aux besoins des patients brésiliens.

« Alors que la communauté scientifique et médicale comprend de mieux en mieux les conséquences biologiques et médicales du COVID-19, FibroGenesis est impatiente de participer aux efforts entrepris dans le monde entier pour créer des solutions thérapeutiques capables de lutter contre ce virus, a indiqué Pete O'Heeron, PDG de FibroGenesis. En concluant cet accord de collaboration avec R4D Biotech, nous franchissons une autre étape stratégique qui souligne notre engagement de porter la recherche sur le fibroblaste à l'échelle mondiale. »

« Notre équipe de recherche est extrêmement enthousiaste devant les perspectives de notre approche des thérapies cellulaires. Les résultats constatés en laboratoire indiquent non seulement qu'elle présente des effets thérapeutiques sur des modèles animaux aux stades aigus de la COVID-19, mais aussi que la pathologie à long terme peut en bénéficier chez les patients atteints du COVID-19 », a déclaré Thomas Ichim, PhD., directeur scientifique de FibroGenesis.

« Le transfert de technologie est au cœur de ce partenariat, a ajouté Paulo Ferraz, directeur de la division BRICS/Emerging Markets du fonds international Newstar Ventures et conseiller de FibroGenesis pour cette transaction. R4D Biotech a accès à des ressources sophistiquées, dont des installations de recherche et des hôpitaux. Son équipe de conseillers scientifiques compte des universitaires reconnus et des membres éminents de l'Académie brésilienne des sciences pharmaceutiques. L'essai clinique de PneumoBlast™ représente la première étape d'une relation à long terme établie dans le but de faciliter la découverte de solutions thérapeutiques avancées visant à répondre aux besoins médicaux chroniques. »

À propos de R4D Biotech :

R4D Biotech est une société émergente brésilienne dont le siège social est situé dans l'État de São Paulo et dont les efforts se concentrent sur la recherche et le développement dans les domaines de la biotechnologie et de la médecine. Sa mission consiste à introduire des innovations technologiques perturbatrices dans toutes les étapes du développement clinique, dans le secteur des sciences de la vie.

À propos de FibroGenesis :

Basée à Houston au Texas, FibroGenesis, société spécialisée dans la médecine régénérative, met au point une solution innovante faisant appel aux fibroblastes dermiques humains dans le traitement de maladies chroniques. FibroGenesis détient à l'heure actuelle au niveau international et américain plus de 240 brevets délivrés / brevets en instance sur divers protocoles de soins, dont ceux s'appliquant à la dégénérescence discale, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, l'encéphalopathie traumatique chronique, le cancer, le diabète, l'insuffisance hépatique, la colite et l'insuffisance cardiaque. FibroGenesis représente la nouvelle génération de progrès médicaux dans la thérapie cellulaire.

