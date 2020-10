FibroGenesis verhevigt strijd tegen COVID-19 in Brazilië met internationale samenwerking

FibroGenesis ondertekent samenwerkingsovereenkomst met het in São Paulo gevestigde R4D Biotech om de ontwikkeling van PneumoBlast™-celtherapie voor de behandeling van COVID-19 te versnellen

HOUSTON, 2 oktober 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, de toonaangevende ontwikkelaar van op fibroblast gebaseerde therapeutische oplossingen voor onvervulde medische behoeften, heeft een overeenkomst voor medische samenwerking gesloten met het Braziliaanse R4D Biotech. Met 's werelds grootste octrooiportefeuille op het gebied van celtherapie met fibroblasten breidt FibroGenesis zijn lopende klinische programma's internationaal uit. Het partnerschap zal de weg effenen voor klinische studies van PneumoBlast™ in Brazilië als een unieke behandeling van het Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) voor patiënten met COVID-19, parallel met klinische studies in de Verenigde Staten na goedkeuring door de FDA.

De toediening van PneumoBlast™ in preklinische studies en dierproeven resulteerde in een aanzienlijke verbetering van de immunologische signaalmoleculen, met als gevolg een verlaging van de concentraties van de ontstekingscytokines interleukine-1 beta, interleukine-6, interleukine-8, interleukine-17, interleukine-18 en Tumor Necrosis Factor alpha TNFa. Bedrijfswetenschappers hebben ook aangetoond dat PneumoBlast™ een statistisch significante vermindering van longfibrose en longlittekenschade bij met COVID-19 geïnfecteerde dieren heeft veroorzaakt, vooral in vergelijking met conventionelere behandelingen met mesenchymale stamcellen afkomstig uit beenmerg (BMSC's). Bovendien bevestigen recente gegevens de potentiële voordelen van PneumoBlast™ in verband met het voorkomen van COVID-19-bloedstolling. De bedrijven zullen samen een klinische studie ontwerpen die voldoet aan de behoeften van Braziliaanse patiënten.

"Terwijl de wetenschappelijke en medische gemeenschap meer en meer te weten komt over de biologische en medische gevolgen van de COVID-19-infectie, wil FibroGenesis graag bijdragen aan de therapeutische behandelingsmogelijkheden die momenteel worden gecreëerd om de wereldwijde oorlog tegen dit virus te voeren", aldus Pete O'Heeron, Chief Executive Officer, FibroGenesis. "De samenwerking met R4D Biotech is de zoveelste strategische mijlpaal die ons engagement om het fibroblastonderzoek wereldwijd uit te breiden, benadrukt."

"De laboratoriumresultaten die aantonen dat onze celtherapie-aanpak zowel genezende effecten heeft op diermodellen van de acute fase van COVID-19, als voordelen voor een genezing van de bij COVID-19-patiënten vastgestelde overige pathologieën, heeft ons onderzoeksteam bijzonder verheugd," aldus Thomas Ichim, Ph.D., Chief Scientific Officer, FibroGenesis.

"Technologieoverdracht vormt de kern van dit partnerschap", aldus Paulo Ferraz, BRICS/Emerging Markets Director van het internationale fonds Newstar Ventures en adviseur voor FibroGenesis voor deze transactie. "R4D Biotech heeft toegang tot geavanceerde middelen, waaronder onderzoeksfaciliteiten en ziekenhuizen, en haar talentenpool omvat wetenschappelijke adviseurs die erkende academici en vooraanstaande leden van de Braziliaanse Academie voor Farmaceutische Wetenschappen zijn. De klinische studie van PneumoBlast™ zal de eerste stap vormen in een langetermijnrelatie die bedoeld is om te helpen bij het ontwerp van geavanceerde therapeutische oplossingen voor chronische medische behoeften."

Over R4D Biotech:

R4D Biotech is een opkomend in de staat São Paulo gevestigd Braziliaans bedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling voor biotechnologie en gezondheidszorg, met als missie het brengen van baanbrekende technologische innovatie in alle fasen van de klinische ontwikkeling in biowetenschappen.

Over FibroGenesis:

FibroGenesis, gevestigd in Houston, Texas, is een bedrijf dat zich bezighoudt met regeneratieve geneeskunde en een innovatieve oplossing ontwikkelt voor de behandeling van chronische ziekten met behulp van menselijke dermale fibroblasten. Momenteel bezit FibroGenesis meer dan 240 Amerikaanse en internationale (aangevraagde) octrooien in verband met uiteenlopende medische aandoeningen, zoals tussenwervelschijfdegeneratie, multiple sclerose, Parkinson, chronische traumatische encefalopathie, kanker, diabetes, leverfalen, colitis en hartfalen. FibroGenesis vertegenwoordigt de jongste generatie van de medische vooruitgang inzake celtherapie.

Bezoek www.Fibro-Genesis.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121989/FibroGenesis_Logo.jpg

