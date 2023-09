FICHET ist auf der EAIE-Konferenz 2023 führend bei Innovationen im internationalen Bildungswesen

TAIPEH, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Die taiwanische Stiftung für internationale Zusammenarbeit im Hochschulwesen (Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan, FICHET) gab bekannt, dass sie eine Delegation unter der Leitung des FICHET-Vorsitzenden Cheng-Chih Wu zur 33. Jahreskonferenz und Ausstellung der European Association for International Education (EAIE) entsandt hat. Die Konferenz, die größte und repräsentativste Veranstaltung zum internationalen Bildungsaustausch in Europa, fand vom 26. bis 29. September in Rotterdam statt. Der Delegation gehörten über 50 Vertreter von 24 Hochschuleinrichtungen an – darunter 23 taiwanesische Universitäten und FICHET.

EAIE

„Die starke Präsenz Taiwans auf der EAIE-Jahreskonferenz 2023 unterstrich unser Engagement für grenzenüberschreitende akademische Partnerschaften, insbesondere mit europäischen Ländern", sagte der Vorsitzende Wu. „Unsere doppelte Präsenz, sowohl physisch als auch virtuell, hat den dynamischen und innovativen Geist des taiwanesischen Hochschulwesens deutlich gemacht. Durch Initiativen wie „Taiwan Night" und die Ausweitung der Taiwan-EU-Stipendien haben wir eine Brücke zwischen Kontinenten und akademischen Gemeinschaften geschlagen, um eine stärker vernetzte Welt zu schaffen."

In Anlehnung an das diesjährige Konferenzthema „Connecting Currents" war die Marke „Study in Taiwan" von FICHET, die internationalen Studierenden die Aufnahme eines Hochschulstudiums in Taiwan erleichtert, sowohl physisch am Veranstaltungsort als auch virtuell auf der virtuellen Plattform der EAIE vertreten. Der virtuelle Stand hob die zahlreichen Möglichkeiten für Studium und Forschung an Taiwans Hochschulen hervor, sowohl online als auch offline, und präsentierte so die Bandbreite an Innovationen und technologischen Fähigkeiten der taiwanesischen Hochschulindustrie.

Um den Aufbau grenzüberschreitender Beziehungen weiter zu fördern, veranstaltete FICHET das Networking-Bankett „Taiwan Night", im Mainport Hotel. Dieses gesellschaftliche Ereignis diente den taiwanesischen Universitäten in der Delegation als gesellige Gelegenheit, sich mit wichtigen Partnern und Vertretern von Partnerschulen auszutauschen und zu engagieren. Die Veranstaltung, an der rund 100 Hochschulvertreter teilnahmen, hatte zum Ziel, die Beziehungen zu den Partnerschulen zu stärken und gleichzeitig die herzliche Gastfreundschaft und den kulturellen Geist Taiwans zu präsentieren.

Taiwan hat den akademischen Austausch mit europäischen Ländern in den letzten Jahren kontinuierlich durch verschiedene Maßnahmen gefördert, z. B. durch das „Ministry of Education EU Scholarship", das „New Erasmus Program" und das „Taiwan-Europe Connection Scholarship". Kürzlich wurde das Stipendienprogramm „Taiwan-Europe Connection Scholarship" erweitert und bietet nun bis zu 700 Stipendienmöglichkeiten für Partneruniversitäten und deren Studierende.

Informationen zu FICHET

Die 2005 gegründete taiwanische Stiftung für internationale Zusammenarbeit im Hochschulwesen (Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan, FICHET) fördert die Zusammenarbeit zwischen ihren 119 Mitgliedsinstitutionen und internationalen Universitäten, um das Studium in Taiwan zu fördern und grenzüberschreitende Synergien im Hochschulbereich zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.fichet.org.tw/en/.

KONTAKT: Vicky Chou, [email protected], +886-02-23222280

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2222970/EAIE.jpg

SOURCE Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan (FICHET)