La FICHET, leader de l'innovation dans l'éducation internationale à la conférence EAIE 2023

TAIPEI, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur de Taïwan (FICHET) a annoncé qu'elle avait envoyé une délégation, dirigée par le président de la FICHET, Cheng-Chih Wu, pour participer à la 33e conférence et exposition annuelle de l'European Association for International Education (EAIE). La conférence, qui est l'événement le plus important et le plus représentatif des échanges internationaux en matière d'éducation en Europe, se tient à Rotterdam du 26 au 29 septembre. La délégation comprenait plus de 50 représentants de 24 établissements d'enseignement supérieur, dont 23 universités taïwanaises et la FICHET.

« La forte présence de Taïwan à la conférence annuelle EAIE 2023 témoigne de notre engagement en faveur des partenariats universitaires transfrontaliers, en particulier avec les pays européens », a déclaré le président Wu. « Notre double présence, physique et virtuelle, a mis en évidence le dynamisme et l'esprit d'innovation du secteur taïwanais de l'enseignement supérieur. Grâce à des initiatives telles que Taiwan Night et l'élargissement des bourses Taiwan-UE, nous avons jeté des ponts entre les continents et les communautés universitaires pour un monde plus interconnecté. »

S'inscrivant dans le thème de la conférence de cette année, « Connecting Currents (Connecter les courants) », la marque « Study in Taiwan » de la FICHET, qui aide les étudiants internationaux à poursuivre des études supérieures à Taiwan, a été présente tant sur le site physique que sur la plateforme virtuelle de l'EAIE. Le stand virtuel présentait les nombreuses possibilités d'études et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur de Taïwan, en ligne et hors ligne, mettant ainsi en exergue l'éventail d'innovations et les prouesses technologiques de l'industrie de l'enseignement supérieur de Taïwan.

Afin d'encourager davantage l'établissement de relations transfrontalières, la FICHET a organisé le banquet de réseautage « Taiwan Night » à l'hôtel Mainport. Cet événement social a été une occasion conviviale pour les universités taïwanaises de la délégation d'interagir et de dialoguer avec des partenaires clés et des représentants d'écoles sœurs. Une centaine de représentants d'universités ont participé à cet événement qui visait à renforcer les relations avec les écoles partenaires tout en mettant en valeur l'hospitalité chaleureuse et l'esprit culturel de Taïwan.

Ces dernières années, Taïwan n'a cessé de promouvoir les échanges universitaires avec les pays européens à travers plusieurs mesures, telles que le « Ministry of Education EU Scholarship (programme de bourses du ministère de l'Éducation) », le « New Erasmus Program (nouveau programme Erasmus) » et le « Taiwan-Europe Connection Scholarship (programme de bourses de connexion Taïwan-Europe) ». Récemment, l'initiative « Taiwan-Europe Connection Scholarship » a été élargie pour offrir jusqu'à 700 possibilités de bourses aux universités partenaires et à leurs étudiants.

À propos de la FICHET

Fondée en 2005, la Fondation pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur de Taïwan (FICHET) encourage les collaborations entre ses 119 institutions membres et les universités internationales afin de promouvoir les études à Taïwan et de favoriser les synergies transfrontalières dans le domaine de l'enseignement supérieur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.fichet.org.tw/en/ .

