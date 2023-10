Fidelis New Energy lobt die Auswahl von ARCH2 als eines der nationalen Wasserstoff-Hubs

HOUSTON, 14. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Fidelis New Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich unabhängiger Kohlenstoffmanagement-Infrastrukturen, das sich auf schwer abbaubare Industrien und biogenes CO2 konzentriert, begrüßt die Auswahl des Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub (ARCH2) als eines der sieben von der US-Regierung im Rahmen des Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act ausgezeichneten Hubs für sauberen Wasserstoff. Es wird erwartet, dass der Hub bis zu 925 Mio. USD an Bundesmitteln erhält, die mit bis zu 6 Mrd. USD an privaten Investitionen ergänzt werden und bis zu 20.000 Arbeitsplätze schaffen wird.

Rendering of the Mountaineer GigaSystem™ including Hyperscale Carbon Neutral Data Centers providing both production and consumption of lifecycle carbon neutral hydrogen Rendering of the Monarch Cloud Campus which will use hydrogen produced using the FidelisH2® technologies with the H2PowerCool technology to provide power and cooling for data centers

Fidelis ist einer der Hauptakteure des ARCH2-Hubs und entwickelt mehrere Projekte in West Virginia, die sich auf die Produktion und den Verbrauch von sauberem Wasserstoff konzentrieren. Erstens das Mountaineer GigaSystem™, ein Netto-Null-Kohlenstoff-Wasserstoffprojekt, das aus vier Phasen besteht, wobei jede Phase mehr als 500 metrische Tonnen pro Tag („MTPD") bei geschätzten Kapitalkosten von 2 Mrd. USD pro Phase umfassen wird. Fidelis setzt auch seine eigenen H2PowerCool-Technologien ein, um den Monarch Cloud Campus zu schaffen, einen Rechenzentrumskomplex, der mit sauberem Wasserstoff von Mountaineer betrieben wird. Schließlich wird das Unternehmen seine CO2PowerGrow-Technologien einsetzen, um industrielle Gewächshäuser mit CO2-Emissionen und Abwärme von Monarch und Mountaineer zu unterstützen.

Bengt Jarlsjo, Mitbegründer, Präsident und COO von Fidelis, sagte: „Die Zusammenarbeit, das Engagement und die Investitionen der Mitglieder und Stakeholder des ARCH2-Konsortiums unter der Leitung von Batelle haben ein überzeugendes Konzept für ein regionales Wasserstoff-Zentrum mit direktem Nutzen für West Virginia, die Appalachen und die Vereinigten Staaten vorgelegt. Ich freue mich sehr, dass das Energieministerium die Vorzüge von ARCH2 und seine Fähigkeit anerkannt hat, einen praktischen, schnellen und effizienten kommerziellen Start eines Wasserstoff-Hubs und die damit verbundenen Arbeitsplätze für die Energiewende in der Region zu schaffen."

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Bundesstaat West Virginia eine Betriebsvereinbarung zur Kohlenstoffsequestrierung abgeschlossen haben, die einen einzigartigen Zugang zu Porenraum bietet und West Virginia zu einem Vorreiter bei CCS macht. Als einer der größten Wasserstoffproduzenten im ARCH2-Hub hoffen wir, unsere Partnerschaft mit dem Bundesstaat fortzusetzen und dazu beizutragen, dass die Region Appalachia eine führende Rolle in der Wasserstoffwirtschaft einnimmt", so Pete Hollis, Senior Vizepräsident und Global Head of CCUS von Fidelis.

Dan Shapiro, CEO und Mitbegründer von Fidelis, fügte hinzu: „Fidelis ist allen Beteiligten, die dies möglich gemacht haben, sehr dankbar. Dazu gehören auch die Senatoren Joe Manchin und Shelley Moore Capito für ihre Unterstützung des parteiübergreifenden Infrastructure Investment and Jobs Act, der den Wasserstoff-Hub ermöglicht hat. Darüber hinaus war Senator Manchin als Autor und Befürworter des Inflation Reduction Act (IRA) von entscheidender Bedeutung für die Rechtssicherheit, die die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Projekten für sauberen Wasserstoff gewährleistet. Des Weiteren möchten wir unserem Beiratsmitglied Generalmajor James „Jim" Hoyer, Gouverneur Jim Justice und seiner Verwaltung, der West Virginia Economic Development Authority und dem Mason County Economic Development dafür danken, dass sie dazu beigetragen haben, dass Mason County, West Virginia, die Heimat des Mountaineer GigaSystem und des Monarch Cloud Campus geworden ist."

