Fidelis New Energy se félicite de la sélection d'ARCH2 comme l'un des centres nationaux de l'hydrogène

HOUSTON, 14 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Fidelis New Energy, leader mondial des infrastructures indépendantes de gestion du carbone axées sur les industries difficiles à abattre et le CO2 biogénique, se félicite de la sélection de l'Appalachian Regional Clean Hydrogen Hub (ARCH2) comme l'un des sept centres d'hydrogène propre attribués par le gouvernement des États-Unis dans le cadre de la Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act (loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois). Le centre devrait recevoir jusqu'à 925 millions de dollars de financement fédéral, avec jusqu'à 6 milliards de dollars d'investissements privés de contrepartie, ce qui permettra de créer jusqu'à 20 000 emplois.

Rendering of the Mountaineer GigaSystem™ including Hyperscale Carbon Neutral Data Centers providing both production and consumption of lifecycle carbon neutral hydrogen Rendering of the Monarch Cloud Campus which will use hydrogen produced using the FidelisH2® technologies with the H2PowerCool technology to provide power and cooling for data centers

Participant majeur au centre ARCH2, Fidelis crée de multiples projets en Virginie Occidentale centrés sur la production et la consommation d'hydrogène propre. Tout d'abord, le Mountaineer GigaSystem™, un projet de production d'hydrogène à zéro émission de carbone, composé de quatre phases dont chacune dépassera 500 tonnes métriques par jour (« TMPJ ») pour un coût d'investissement approximatif de 2 milliards de dollars par phase. Fidelis utilise également ses technologies exclusives H2PowerCool pour créer le Monarch Cloud Campus, un complexe de centres de données alimenté par l'hydrogène propre de Mountaineer. Enfin, l'entreprise utilisera ses technologies CO2PowerGrow pour soutenir des serres industrielles à fort impact en utilisant les émissions de CO2 et la chaleur résiduelle de Monarch et Mountaineer.

Bengt Jarlsjo, cofondateur, président et directeur de l'exploitation de Fidelis, a déclaré : « La collaboration, l'engagement et l'investissement des membres et des parties prenantes du consortium ARCH2, sous la direction de Batelle, ont permis de présenter une proposition convaincante pour la création d'un centre régional de l'hydrogène, avec des avantages directs pour la Virginie occidentale, les Appalaches et les États-Unis. Je suis très heureux que le ministère de l'énergie ait reconnu les mérites d'ARCH2 et sa capacité à assurer un décollage commercial pratique, rapide et efficace d'un pôle hydrogène et des emplois liés à la transition énergétique dans la région. »

« Nous sommes heureux d'avoir conclu l'accord d'exploitation sur la séquestration du carbone avec l'État de Virginie-Occidentale, qui offre un accès unique à l'espace interstitiel, faisant de la Virginie-Occidentale un précurseur en matière de capture et stockage du carbone (CSC). En tant que l'un des plus grands producteurs d'hydrogène du centre ARCH2, nous espérons poursuivre notre partenariat avec l'État et contribuer à faire de la région des Appalaches un leader de l'économie de l'hydrogène », a déclaré Pete Hollis, premier vice-président et responsable mondial de la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) chez Fidelis.

Dan Shapiro, PDG et cofondateur de Fidelis, a ajouté : « Fidelis est extrêmement reconnaissant à toutes les parties qui ont contribué à rendre cela possible, notamment les sénateurs Joe Manchin et Shelley Moore Capito pour leur soutien à la loi bipartisane sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi qui a permis la création du centre de l'hydrogène. En outre, le fait que le sénateur Manchin soit l'auteur de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et qu'il la soutienne a été crucial pour la certitude réglementaire qui garantit la viabilité économique des projets d'hydrogène propre. Nous tenons également à remercier le major général James "Jim" Hoyer, membre de notre conseil consultatif, le gouverneur Jim Justice et son administration, l'autorité de développement économique de la Virginie occidentale et le service de développement économique du comté de Mason pour avoir contribué à faire du comté de Mason, en Virginie occidentale, le siège du Mountaineer GigaSystem et du Monarch Cloud Campus. »

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC est une société de transition énergétique qui favorise la décarbonisation grâce à des investissements dans les carburants renouvelables, les produits à faible intensité de carbone ou à intensité négative, et le captage et le stockage du carbone en Europe et aux États-Unis. Fidelis utilise une philosophie énergétique « tout ce qui précède » en mettant l'accent sur la réduction de l'intensité carbone en innovant de nouvelles technologies grâce à l'intégration de technologies éprouvées.

Fidelis New Energy a son siège social à Houston, au Texas, et possède des bureaux à Baton Rouge, en Louisiane, et à Copenhague, au Danemark. Fidelis dispose également d'un portefeuille de technologies en instance de brevet offrant des avantages climatiques grâce à l'intégration innovante de technologies éprouvées. Pour en savoir plus sur Fidelis et ses technologies, notamment FidelisH2®, H2PowerCoolMC et CO2PowerGrow™, rendez-vous sur http://www.fidelisnewenergy.com/ .

