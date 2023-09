Field Medical, Inc. annonce un cycle de lancement sursouscrit pour faire progresser la technologie d'ablation cardiaque de nouvelle génération

Ce financement soutient le développement et la mise à l'essai de la plateforme exclusive d'ablation par cathéter FieldBending™

CARDIFF-BY-THE-SEA, Californie, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc. (Field Medical), leader émergent dans le domaine de l'ablation par cathéter cardiaque, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son cycle de lancement sursouscrit avec des investissements d'un montant total de 14 millions de dollars.

Cardiac ablation catheter

Le financement des billets convertibles a été mené par des investisseurs privés auxquels se sont joints de nombreux investisseurs stratégiques. Ce financement soutiendra les activités de développement préclinique à clinique, y compris les premières études chez l'homme prévues pour le début de 2024.

Field Medical développe un système d'ablation par champ pulsé (PFA) de deuxième génération très prometteur sur le marché de l'ablation par cathéter cardiaque, d'une valeur de 3,6 milliards de dollars, un marché qui connaît une croissance rapide de 14 %. La société a été fondée en 2022 par le Dr Steven Mickelsen, expert en ablation par champ pulsé et électrophysiologiste en activité de renommée mondiale. Avant de créer Field Medical, le Dr Mickelsen était le fondateur de FARAPULSE Inc. (PFA de première génération WW) qui a été rachetée par Boston Scientific pour plus de 460 millions de dollars en 2021. Les principaux produits de la société - le cathéter FieldForce™ et le générateur FieldForce™ - utilisent une technologie exclusive appelée FieldBending™ - qui représente une avancée majeure pour surmonter les limites des technologies PFA de première génération et répondre à un énorme besoin non satisfait pour traiter toute arythmie cardiaque tout en renforçant également les capacités de traitement des arythmies ventriculaires complexes.

« Le Dr Steven Mickelsen est un électrophysiologiste cardiaque de renom et est connu pour être le père de l'ablation cardiaque par champ pulsé" », a déclaré l'investisseur principal Tajar Varghese. « Lui et l'équipe de Field Medical sont prêts à révolutionner le marché de l'ablation cardiaque grâce à la prochaine évolution de cette technologie, et je suis convaincu qu'ils y parviendront. »

Field Medical a été lancée il y a un peu plus d'un an dans le but de réinventer l'ablation par cathéter et d'appliquer les enseignements tirés des technologies établies sur le marché et de la technologie émergente d'ablation par cathéter à champ pulsé de première génération. L'environnement d'une jeune entreprise en phase de démarrage est propice à la mise au point d'outils innovants qui vont au-delà d'indications telles que la fibrillation auriculaire paroxystique. Dans ce contexte, la PFA est bien connue pour ses avantages en termes de sécurité et son impact positif sur la rapidité de la procédure, mais les applications en dehors de l'oreillette gauche restent largement inexplorées. La PFA peut manifestement ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux là où la technologie actuelle de pointe et émergente de PFA est inexistante.

« Chez Field Medical, notre objectif est d'être le leader de l'industrie de l'ablation par cathéter à champ pulsé en développant une technologie dont les médecins ont besoin et que les patients méritent. Dans le climat d'incertitude qui règne aujourd'hui en matière d'investissement, nous sommes ravis d'avoir réussi à attirer l'attention de la communauté des investisseurs et de nos partenaires stratégiques », a déclaré le Dr Steven Mickelsen, PDG de Field Medical. « Je remercie l'équipe talentueuse de Field Medical d'avoir été à l'avant-garde de notre innovation et d'avoir fait avancer le projet à un rythme incroyable. »

Field Medical envisage de communiquer les résultats cliniques préliminaires à la mi-2024. Ces prochaines étapes permettront à l'entreprise de poursuivre sa croissance tout en continuant à renforcer l'équipe, en achevant toutes les études cliniques pilotes nécessaires et en obtenant les autorisations réglementaires (marquage CE et FDA) grâce à des essais pivots. Field Medical est sur la bonne voie pour redéfinir l'ablation par cathéter à champ pulsé dans la perspective d'une future commercialisation.

À propos de Field Medical, Inc.

Field Medical, Inc. est un leader mondial dans le domaine de l'ablation par cathéter à champ pulsé focal. Fondée en 2022 par le Dr Steven Mickelsen, la société met au point une technologie exclusive appelée FieldBending™ conçue pour optimiser les effets thérapeutiques et réduire les effets indésirables de champ lointain liés à la technologie d'ablation par cathéter à champ pulsé de première génération. Field Medical a l'intention d'élargir les applications de l'ablation par champ pulsé (PFA) au-delà de la thérapie de la fibrillation auriculaire en traitant des arythmies beaucoup plus difficiles dans le ventricule et des procédures courantes comme la tachycardie supraventriculaire (SVT) qui nécessitent une sédation minimale. Pour en savoir plus, consultez : www.fieldmedicalinc.com. Pour plus de nouvelles et d'annonces sur l'entreprise, suivez Field Medical sur LinkedIn et sur X.

