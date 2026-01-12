Field Medical présentera un exposé lors de la 44e conférence annuelle J.P. Conférence Morgan Healthcare

CARDIFF-BY-THE-SEA, Calif., 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical Inc. est une société de technologie médicale au stade clinique qui développe une plateforme d'ablation par champ pulsé (PFA) polyvalente de nouvelle génération conçue pour prendre en charge l'ablation de la tachycardie ventriculaire (TV) et de la fibrillation auriculaire (FA), et a annoncé aujourd'hui que son fondateur, Steven Mickelsen, MD, fera une présentation lors de la 44ème conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare Conference le jeudi 15 janvier 2026, à 10 heures, heure de Paris, au Westin St. Francis à San Francisco.

The FieldForce™ Ablation System by Field Medical: This next-generation PFA system is designed for transmural lesion creation, offering a novel approach to VT ablation.

La présentation comprendra un aperçu de l'entreprise, notamment la plateforme FieldForce™ PFA, les progrès cliniques dans la VT, l'étude Field-PULSE AF et les plans pour le prochain essai pivot sur la VT.

L'équipe dirigeante de Field Medical sera disponible pour des réunions pendant la conférence. Pour demander une réunion, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos de Field Medical® Inc.

Fondée en 2022, Field Medical est une société de technologie médicale au stade clinique qui se consacre à l'avancement des solutions d'ablation par champ pulsé (PFA) pour les arythmies cardiaques complexes. Son système d'ablation FieldForce™ intègre une conception de cathéter focal avec l'énergie propriétaire FieldBending™ conçue pour fournir en toute sécurité une ablation efficace et précise dans le but d'améliorer les résultats dans le traitement des arythmies ventriculaires et auriculaires. En 2024, Field Medical a obtenu la désignation de dispositif révolutionnaire et a été admise au programme pilote TAP de la FDA pour son indication de tachycardie ventriculaire. En octobre 2025, l'essai VCAS a été publié dans Circulation.

Pour plus d'informations, visitez le site www.fieldmedicalinc.com et suivez-nous sur LinkedIn, X et YouTube.

Le système d'ablation FieldForce™ est un dispositif expérimental et est limité par la loi fédérale (ou américaine) à un usage expérimental.

