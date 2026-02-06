Field Medical präsentiert aktuelle Daten zur PULSE-Studie auf dem AF-Symposium 2026

Demonstration der sofortigen Ablation durch Hochspannungswellenformen und effiziente Punkt-für-Punkt-Pulsfeldablation

CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das Lösungen zur gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe Herzrhythmusstörungen entwickelt, gab heute die Präsentation aktueller Daten aus der ersten Field PULSE-Studie am Menschen auf dem 31. jährlichen Internationalen AF-Symposium 2026 bekannt, das vom 5. bis 7. Februar in Boston stattfand.

The FieldForce™ Ablation System by Field Medical. A focal PFA system designed to support transmural lesion creation for complex cardiac arrhythmias.

Field PULSE evaluiert eine neuartige Hochspannungs-Pulsfeldwellenform im Subsekundenbereich, die über das FieldForce™-Ablationssystem und den Katheter von Field Medical, einen fokussierten, kontaktempfindlichen Katheter, abgegeben wird und eine sofortige Ablation durch punktuelle Energieabgabe ermöglicht, ohne dass ein längerer Kontakt zwischen Gewebe und Katheter erforderlich ist. Die Studie wurde für eine Präsentation im Rahmen der Late Breaking Clinical Trial (LBCT) ausgewählt.

„Da kein dauerhafter Kontakt zwischen Gewebe und Katheter erforderlich ist, ermöglicht die Abgabe von Impulsen im Subsekundenbereich sowohl eine effiziente Punkt-für-Punkt-Ablation als auch individualisierte Läsionssätze", erklärte Dr. Vivek Y. Reddy, Hauptforscher von Field PULSE und Elektrophysiologe am Mount Sinai in New York. „Dieser Ansatz bewahrt die Flexibilität, die Ärzte von der fokalen Ablation erwarten, und bietet gleichzeitig die mit gepulsten Feldtechnologien verbundene Effizienz des Verfahrens."

Höhepunkte der Studie

Sofortige Energielieferung: Läsionen werden in weniger als 200 Millisekunden erzeugt, was eine schnelle Punkt-für-Punkt-Ablation ermöglicht.

Läsionen werden in weniger als 200 Millisekunden erzeugt, was eine schnelle Punkt-für-Punkt-Ablation ermöglicht. Verfahrenseffizienz: Die mittlere Dauer der bilateralen Lungenvenenisolation (PVI) betrug 12,5 Minuten, wobei der schnellste Fall in 7,7 Minuten abgeschlossen wurde.

Die mittlere Dauer der bilateralen Lungenvenenisolation (PVI) betrug 12,5 Minuten, wobei der schnellste Fall in 7,7 Minuten abgeschlossen wurde. PVI-Haltbarkeit: Die Neuzuordnung zeigte eine progressive Verbesserung der PVI-Haltbarkeit mit der optimierten Wellenform.

Die Neuzuordnung zeigte eine progressive Verbesserung der PVI-Haltbarkeit mit der optimierten Wellenform. Durch die Vene: 94,2 %

94,2 %

Durch den Patienten: 84,6 %

84,6 % Sicherheitsergebnisse:

Keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät



Keine akute Nierenverletzung, keine gemeldete Phrenicusparese oder klinisch relevante Hämolyse



Bei den Patienten, die einer MRT-Untersuchung des Gehirns unterzogen wurden (n = 14), wurden keine stillen Hirnläsionen (DWI+/FLAIR+) beobachtet.

Diese Ergebnisse erweitern die klinischen Erkenntnisse von Field Medical über den hochspannungsbasierten fokalen PFA-Ansatz über ventrikuläre Arrhythmien hinaus auf die Entwicklung einer Therapie für Vorhofflimmern (AF). Zusammen mit den zuvor veröffentlichten Daten zu ventrikulärer Tachykardie (VT) beim Menschen nach sechs Monaten bestätigen die Ergebnisse die Entwicklung einer vielseitigen Ablationsplattform für alle Herzkammern, die eine fokale PFA über atriale und ventrikuläre Substrate hinweg ermöglicht und gleichzeitig die Effizienz des Verfahrens gewährleistet.

„Die Ergebnisse von Field PULSE bestätigen unseren Ansatz, fokussierte PFA gezielt zu entwickeln, um die grundlegenden Einschränkungen bestehender Methoden zu beheben, und deren Anwendung anschließend anhand von Daten zu validieren", erklärte Dr. Steven Mickelsen, Gründer und Chief Technology Officer von Field Medical. „Durch die Abgabe jedes Ablationspunkts in Bruchteilen einer Sekunde verringern wir die Abhängigkeit von einer längeren Katheterstabilität, begrenzen die Auswirkungen der Herzbewegung und etablieren einen Plattformansatz für die Behandlung komplexer Arrhythmien."

Die Field PULSE-Daten wurden während der Late Breaking Clinical Trials Session I auf dem AF Symposium 2026 vorgestellt. Field Medical wird am Freitag, dem 6. Februar, von 7:30 bis 8:30 Uhr im Rahmen einer wissenschaftlichen Sitzung zur Biophysik der PFA bei Vorhofflimmern vorgestellt, darunter ein Vortrag mit dem Titel Maximizing Lesion Depth Using High Voltage PFA Waveform von Dr. Kenneth Ellenbogen, sowie am Samstag, dem 7. Februar, von 7:30 bis 9:30 Uhr im Rahmen der Fallübertragungssitzung 6, in der die AF-Ablation mit AF Ablation Using a High-Voltage Field Medical PFA Catheter, präsentiert von Dr. Vivek Reddy unter Verwendung des FieldForce-Ablationssystems und des FieldForce-Ablationskatheters.

Informationen zum FieldForce™ Ablation System

Das FieldForce Ablation System ist ein fokussiertes, kontaktempfindliches PFA-System, das auf der proprietären FieldBending™-Technologie basiert und mithilfe einer neuartigen Strategie zur Abgabe gepulster Energie gezielte, hochintensive elektrische Felder erzeugt. Das System wurde zur Unterstützung sowohl der atrialen als auch der ventrikulären Ablation entwickelt und dient als universelle Ablationsplattform für das Herz und darüber hinaus. Das FieldForce-System wurde entwickelt, um eine gezielte und maßgeschneiderte Ablationsbehandlung zu ermöglichen, während die Plattformfunktionen auf die Effizienz des Verfahrens ausgerichtet sind.

Informationen zu Field Medical®, Inc.

Field Medical wurde im Jahr 2022 von Dr. Steven Mickelsen gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Weiterentwicklung von Lösungen zur gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe Herzrhythmusstörungen verschrieben hat. Das FieldForce-Ablationssystem kombiniert ein fokales Katheterdesign mit der proprietären FieldBending-Energie, die für eine sichere, effiziente und präzise Ablation entwickelt wurde, um die Ergebnisse bei der Behandlung von ventrikulären und atrialen Arrhythmien zu verbessern. Im Jahr 2024 erhielt Field Medical die Auszeichnung „Breakthrough Device Designation" und wurde für seine Indikation „ventrikuläre Tachykardie" in das FDA TAP Pilot Program aufgenommen. Im Oktober 2025 wurde die VCAS-Studie in Circulation veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fieldmedicalinc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, und YouTube.

Das FieldForce™-Ablationssystem ist ein Untersuchungsinstrument und durch Bundesgesetze (oder Gesetze der Vereinigten Staaten) auf die Verwendung zu Untersuchungszwecken beschränkt.

Medienkontakt

Holly Windler

619.929.1275

[email protected]

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2878123/Field_Medical_Ablation_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg