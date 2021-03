Fiera Capital erwirbt neue globale Aktienkapazitäten und begrüßt ein neues Team

MONTREAL, März 10, 2021 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) („Fiera Capital" oder das „Unternehmen"), eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, gab heute die Übernahme einer neuen Global Equities-Funktion von AMP Capital bekannt.

Das erfahrene Team besteht aus vier Investmentprofis: Simon Steele, Lead Portfolio Manager, und Neil Mitchell, der in der Londoner Niederlassung von Fiera Capital arbeiten wird, sowie David Naughtin und Andy Gardner, die von Hongkong bzw. Sydney, Australien, aus arbeiten. Die von Citywire mit einem AAA-Rating bewerteten Manager verfügen über eine solide Erfolgsbilanz, die sie in den vergangenen vier Jahren bei AMP Capital bei der Verwaltung der UCITS-Plattformserie sowie des AMP Capital Global Companies Fund in Australien und Neuseeland erworben haben, und bringen ein verwaltetes Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar zu Fiera Capital.

Die vorgeschlagene Übertragung der OGAW-Plattformreihe steht unter dem Vorbehalt aufsichtsrechtlicher und anderer Genehmigungen. Bis zum Abschluss der vorgenannten Übertragung und Vereinbarungen wird die Global Companies Fund-Serie weiterhin gemeinsam mit AMP Capital von demselben Anlageteam verwaltet. AMP Capital und Fiera Capital setzen sich dafür ein, dass die bestehenden Kundenkonditionen nicht beeinträchtigt werden und die Kunden während des Übergangs eine nahtlose Erfahrung machen.

„Ich bin begeistert, solch erfahrene Investmentmanager und ihre Kunden bei Fiera Capital willkommen zu heißen", sagte Jean-Philippe Lemay, Global President und Chief Operating Officer. „Das Team passt perfekt zum Unternehmen, denn es teilt unsere kundenorientierte Kultur und unser Engagement für herausragende Investitionen. Darüber hinaus unterstreicht die Übernahme einer Global-Equity-Kapazität mit Sitz außerhalb Nordamerikas unsere globalen Ambitionen, robuste Investmentplattformen in Märkten aufzubauen, in denen wir Wachstumschancen sehen."

„Dieses erfahrene Team und seine Investmentstrategie ergänzen unser bestehendes Angebotin hohem Maße", sagte Anik Lanthier, President und Chief Investment Officer, Public Markets. „In Großbritannien und Europa wird es neben unseren erfolgreichen Teams für Emerging Markets Equities, Real Estate und Mid-Market Infrastructure tätig sein, während es in Asien unsere Kapazitäten neben unserem asiatischen Kreditgeschäft erweitern wird. Diese Ergänzung steht in direktem Einklang mit unserem Ziel, die kontinuierliche Wettbewerbsfähigkeit und Bandbreite unserer Investmentplattform zu gewährleisten, um die Investmentbedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu bedienen."

„Wir freuen uns, bei Fiera Capital einzusteigen und an der tadellosen Reputation des Unternehmens und seinem Engagement für eine Kultur der Investment-Exzellenz teilzuhaben. Das Team hat seit seiner Gründung außergewöhnliche Renditen erzielt und ist nur noch wenige Wochen davon entfernt, seine Erfolgsbilanz im vierten Jahr zu vollenden", sagte Simon Steele, Lead Portfolio Manager des neuen Global Equity Teams. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden willkommen zu heißen und mit unseren neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, während wir zu der Vision beitragen, Fiera Capital zu einem erstklassigen globalen Vermögensverwalter zu machen, der für sein erstklassiges Lösungsangebot und seine vertrauenswürdigen Investmentpartnerschaften bekannt ist."

Der Investmentansatz des Teams ist fundamental ausgerichtet, orientiert sich an einer langfristigen Perspektive und basiert auf einem dreisäuligen Rahmen zur Vermögensbildung, der auf dem Wettbewerbsvorteil der Unternehmen, einer starken Kapitalallokation und einem vorhersehbaren Wachstum beruht. Dieser Ansatz führt zu einem fokussierten Portfolio aus 25 bis 35 erstklassigen globalen Unternehmen, das über einen gesamten Marktzyklus hinweg überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen erzielen soll. Ihr Anlageprozess generiert hochkonzentrierte Portfolios mit hohem Qualitätsanspruch und geringem Umschlag und bezieht seine primäre Quelle der Mehrrendite aus der Wertpapierauswahl.

Zukunftsbezogene Aussagen

Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, einschließlich der geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen und des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung und der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Fiera Capital. Solche vorausschauenden Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „können", „werden", „sollten", „erwarten", „planen", „projizieren", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „beabsichtigen" oder „fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Bei der Bewertung dieser Aussagen sollte der Leser insbesondere verschiedene Faktoren berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Diese Faktoren schließen unter anderem die Marktbedingungen und die allgemeine Wirtschaftslage, die Beschaffenheit der Finanzdienstleistungsbranche sowie die Risiken und Ungewissheiten ein, die von Zeit zu Zeit im verkürzten Zwischenbericht und im Jahresabschluss von Fiera Capital sowie im aktuellen Geschäftsbericht und im Jahresinformationsblatt auf www.sedar.com beschrieben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und Fiera Capital übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.

Informationen zur Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ist eine führende unabhängige globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 180,2 Mrd. C$ zum 31. Dezember 2020. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und privaten Vermögensverwaltern Zugang zu integrierten Full-Service-Geldverwaltungslösungen für öffentliche und private Vermögensklassen. Die umfassende Expertise von Fiera Capital, die diversifizierte Investmentplattform und das Engagement, einen herausragenden Service zu bieten, sind der Kern unserer Mission, an der Spitze der Investment-Management-Wissenschaft zu stehen, um nachhaltiges Vermögen für Kunden zu schaffen. Fiera Capital wird unter dem Ticker FSZ an der Toronto Stock Exchange gehandelt. www.fieracapital.com

Fiera Capital hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält mit seinen verbundenen Unternehmen in verschiedenen Jurisdiktionen Niederlassungen in mehr als einem Dutzend Städten auf der ganzen Welt, darunter New York (USA), London (UK) und Hongkong (SAR).

In den USA werden die Vermögensverwaltungsdienstleistungen von den verbundenen Unternehmen der Gesellschaft erbracht, die Anlageberater sind, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registriert oder von der Registrierung befreit sind. Die Registrierung bei der SEC impliziert nicht ein bestimmtes Niveau an Fähigkeiten oder Ausbildung. Für Einzelheiten über die jeweilige Registrierung oder Ausnahmen davon, auf die sich eine Fiera Capital-Gesellschaft beruft, konsultieren Sie bitte diese Webseite.

Zusätzliche Informationen über Fiera Capital Corporation, einschließlich des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens, sind auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Kunden: Michael Quigley, Executive Vice President und Global Head of Distribution, Fiera Capital Corporation, 514 954-3716, [email protected]; Analysten und Investoren: Mariem Elsayed, Director, Investor Relations and Public Affairs, Fiera Capital Corporation, 514 954-6619, [email protected]; Medienanfragen: Ged Brumby, Direktor, UK Financial, Smithfield, +44 (0)20 3047 2527, [email protected]

