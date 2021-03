Fiera Capital verwerft nieuwe internationale aandelenportefeuille en verwelkomt nieuw team

MONTREAL, 10 maart 2021 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) ("Fiera Capital" of het "Bedrijf"), een toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerder, heeft vandaag de overname aangekondigd van een nieuw internationaal aandelenportefeuille van AMP Capital.

Het ervaren team bestaat uit vier professionele investeerders: Simon Steele, Lead Portfolio Manager, en Neil Mitchell die zullen werken vanuit het kantoor van Fiera Capital in Londen, met David Naughtin en Andy Gardner vanuit respectievelijk Hong Kong en Sydney, Australië. De investeerders, aan wie door Citywire een AAA-rating is toegekend, hebben in de afgelopen vier jaar een stevige staat van dienst verworven bij AMP Capital dat de reeks UCITS-platformen beheert, evenals het AMP Capital Global Companies Fund in Australië en Nieuw-Zeeland, en meer dan 500 miljoen USD aan beheerd vermogen aan Fiera Capital.

De voorgestelde transfer van de reeks UCITS-platformen is onderhevig aan regelgevende en andere goedkeuringen. Totdat deze transfer en alles daaromtrent geregeld is, zal de Global Companies Fund-serie samen met AMP Capital worden beheerd door hetzelfde investeringsteam. AMP Capital en Fiera Capital doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de huidige algemene voorwaarden van klanten niet worden beïnvloed en dat klanten de transfer zonder problemen ervaren.

"Ik ben blij om zulke ervaren investeringsmanagers en hun klanten bij Fiera Capital te mogen verwelkomen", aldus Jean-Philippe Lemay, Global President en Chief Operating Officer. "Het team past perfect bij het bedrijf en deelt onze klantgerichte cultuur en toewijding om uitmuntende investeringen te doen. Bovendien bouwt de verwerving van een internationale aandelenportefeuille buiten Noord-Amerika voort op onze wereldwijde ambities om robuuste investeringsplatformen te bouwen in markten waarin we groeimogelijkheden zien."

"Dit doorgewinterde team en hun investeringsstrategie vullen ons huidige aanbod in hoge mate aan", aldus Anik Lanthier, President en Chief Investment Officer, Public Markets. "In het VK en Europa zal het team werkzaam zijn naast onze succesvolle teams voor aandelen uit opkomende markten, onroerend goed en middenmarktinfrastructuur, terwijl het team in Azië onze capaciteit zal uitbreiden naast onze Aziatische kredietverstrekkingen. Deze toevoeging is direct in lijn met onze doelstelling om het voortdurende concurrentievermogen en de reikwijdte van ons investeringsplatform te garanderen om zo goed mogelijk te voldoen aan de investeringsbehoeften van onze klanten."

"We zijn verheugd om ons bij Fiera Capital aan te sluiten en te delen in de onberispelijke reputatie van het bedrijf en de toewijding aan een cultuur van uitmuntende investeringen. Het team heeft sinds de oprichting een uitzonderlijk rendement behaald en is slechts enkele weken verwijderd om voor het vierde jaar op rij deze staat van dienst te voltooien", aldus Simon Steele, Lead Portfolio Manager van het nieuwe team dat de internationale aandelenportefeuille gaat beheren. "We kijken ernaar uit om onze klanten te verwelkomen en naast de samenwerking met onze nieuwe collega's tegelijkertijd bij te dragen aan de visie om van Fiera Capital wereldwijd de meest toonaangevende vermogensbeheerder te maken, erkend voor zijn voortreffelijke oplossingen en vertrouwde samenwerking op het gebied van investeringen."

De investeringsaanpak van het team is fundamenteel gedreven, afgestemd op een langetermijnperspectief en verankerd rond een kader voor het creëren van vermogen dat op drie strategische pijlers rust op basis van het concurrentievoordeel van bedrijven, een sterke allocatie van kapitaal en voorspelbare groei. Deze aanpak levert een gefocuste portefeuille op van 25 tot 35 internationaal meest toonaangevende bedrijven die naar verwachting na een volledige marktcyclus superieure rendementen na correctie van risico's zullen opleveren. Hun investeringsaanpak genereert sterk geconcentreerde, kwalitatieve portefeuilles met een lage omzet en haalt de belangrijkste bron van extra rendement uit aandelenselectie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit document kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze verklaringen hebben betrekking op toekomstige gebeurtenissen of toekomstige prestaties en weerspiegelen de verwachtingen of overtuigingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, inclusief zakelijke en economische omstandigheden en de groei, bedrijfsresultaten, prestaties en zakelijke vooruitzichten en kansen van Fiera Capital. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige overtuigingen van het management en zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is voor het management. In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door terminologie zoals "kunnen", "zullen", "zouden", "verwachten", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "voorspellen", "potentieel", "doorgaan", "doelwit", "van plan zijn" of het tegenovergestelde van deze termen, of andere vergelijkbare terminologie.

Door de aard ervan brengen toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden met zich mee, zowel algemeen als specifiek, en een aantal factoren kan ertoe leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen staan. Bij het evalueren van deze verklaringen dienen lezers specifiek rekening te houden met verschillende factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van toekomstgerichte verklaringen.

Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, markt- en algemene economische omstandigheden, de aard van de financiële dienstensector en de risico's en onzekerheden die van tijd tot tijd worden beschreven in de tussentijdse verkorte en jaarlijkse geconsolideerde financiële overzichten van Fiera Capital en het laatste jaarverslag en het jaarlijkse informatieformulier ingediend op www.sedar.com. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gedaan vanaf de datum van dit document, en Fiera Capital aanvaardt geen verplichting om ze bij te werken of te herzien om nieuwe gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven.

Over Fiera Capital Corporation

Fiera Capital is een toonaangevende, onafhankelijke, wereldwijde vermogensbeheerder met ongeveer 180,2 miljard CAD aan beheerd vermogen per 31 december 2020. Het bedrijf biedt institutionele, financiële intermediairs en particuliere klanten met vermogen toegang tot geïntegreerde full-service oplossingen voor geldbeheer in zowel publieke als private activa. De gedegen expertise, het gediversifieerde investeringsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, vormen de kern van onze missie om voorop te lopen in de wetenschap op het gebied van investeringsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto.www.fieracapital.com

Fiera Capital, met het hoofdkantoor in Montreal, heeft vestigingen in verschillende rechtsgebieden, en heeft kantoren in meerdere steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hong Kong (SAR).

In de VS worden diensten voor vermogensbeheer geleverd door de aan het bedrijf gelieerde beleggingsadviseurs die geregistreerd zijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) of vrijgesteld zijn van registratie. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald niveau van vaardigheid of training. Klik voor meer informatie over de specifieke registratie bij de SEC of de vrijstellingen daarvan waarop een Fiera Capital-entiteit vertrouwt op webpage.

Meer informatie over Fiera Capital Corporation, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf, kunt u nalezen op SEDAR via www.sedar.com .

Cliënten: Michael Quigley, Executive Vice President en Global Head of Distribution, Fiera Capital Corporation, 514 954-3716, [email protected]; Analisten en investeerders: Mariem Elsayed, Director, Investor Relations and Public Affairs, Fiera Capital Corporation, 514 954-6619, [email protected]; Perswoordvoerder: Ged Brumby, Director, UK Financial, Smithfield, +44 (0)20 3047 2527, [email protected]

Related Links

http://www.fieracapital.com



SOURCE Fiera Capital Corporation - Press Releases