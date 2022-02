Fiera Capital fait le point sur sa Stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales ; l'équipe affiche une solide croissance

/NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

Les actifs sous gestion de la stratégie ont plus que doublé depuis l'arrivée de l'équipe en mars 2021

L'équipe a maintenu un rendement de placement dans le premier décile depuis sa création il y a cinq ans

La finalisation de la fusion du fonds OPCVM clôt l'acquisition auprès d'AMP Capital

MONTRÉAL, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ), une société indépendante de gestion d'actifs de premier plan, est heureuse d'annoncer que son équipe Stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales (« Fiera Atlas »), intégrée à l'organisation en mars 2021, a déclaré un actif sous gestion (« ASG ») total de 1,5 milliard de dollars canadiens à l'échelle mondiale au 31 décembre 2021, dont 1,2 milliard de dollars canadiens est investi dans le véhicule d'investissement pour les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (les « OPCVM ») de l'équipe.

L'équipe Fiera Atlas, notée AA par Citywire pour janvier 2022, a plus que doublé son ASG depuis qu'elle s'est jointe à Fiera Capital il y a moins d'un an, en mars 2021, et a réalisé un solide rendement absolu et relatif grâce à une approche hautement différenciée et exclusive. Depuis sa création le 31 mars 2017, la stratégie Fiera Atlas a généré un rendement annualisé de 26,2 %, surpassant de 13,9 % celui de son indice de référence1.

« L'alignement philosophique de l'équipe sur la culture et les valeurs de Fiera Capital en fait un excellent atout pour notre organisation, a déclaré Jean-Philippe Lemay, président mondial et chef de la direction. Nos clients manifestent un vif intérêt pour cette stratégie de placement, comme en témoigne la solide croissance de l'actif sous gestion au cours des derniers mois, et nous sommes très enthousiastes quant à l'intégration réussie de l'équipe au sein de la plateforme d'investissement de Fiera Capital. Plus encore, leur complémentarité avec notre offre existante renforce notre présence dans le domaine des actions mondiales sur les marchés porteurs d'occasions de croissance, tout en augmentant la compétitivité de notre plateforme de placement. »

De plus, la Société a annoncé la fusion réussie du fonds AMP Capital associé avec l'un des fonds de Fiera Capital. Cette fusion constitue la dernière étape de l'intégration par Fiera Capital, annoncée en mars 2021, de l'ensemble de l'équipe de gestion de portefeuille du fonds AMP Capital associé, composée de quatre professionnels du placement expérimentés : le gestionnaire de portefeuille principal Simon Steele et les gestionnaires de portefeuille Neil Mitchell, David Naughtin et Andy Gardner. Harald Karlsson a récemment rejoint l'organisation en tant qu'analyste adjoint, et l'équipe est soutenue par des ressources dédiées à la distribution, notamment Marcia Irwin, vice-présidente principale, spécialiste, Actions mondiales.

« À quelques semaines seulement du cinquième anniversaire de la stratégie, nous sommes ravis de finaliser cette fusion, a affirmé Simon Steele, gestionnaire de portefeuille principal de l'équipe Fiera Atlas. La Société partage notre vision à long terme et possède la réputation et l'infrastructure nécessaires pour, d'une part, nous aider à tirer parti de l'élan continu lié à la base d'actifs et, d'autre part, soutenir les ambitions de croissance de la stratégie en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Je suis également très reconnaissant pour le soutien et l'engagement de nos clients tout au long de cette année de transition – chacun d'entre eux ayant maintenu leurs placements investis. »

_________________________ 1 Source : Indice MSCI ACWI (rendements nets, en dollars canadiens) – Les chiffres sont indiqués en dollars canadiens au 31 décembre 2021. Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Les investissements dans la stratégie sont soumis à des risques. La valeur des investissements est susceptible de varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer l'intégralité des montants investis. Les rendements sont présentés bruts de frais et de coûts.

L'approche de l'équipe en matière de placement repose sur des principes fondamentaux et s'articule autour d'un cadre de création de richesse à quatre piliers fondé sur l'avantage concurrentiel des entreprises, l'allocation de capital optimale, le potentiel de croissance et la prévisibilité des flux de trésorerie. Cette approche tend à développer un portefeuille ciblé de 25 à 35 sociétés mondiales de premier ordre, qui devrait offrir des rendements ajustés au risque supérieurs sur un cycle de marché complet. Leur processus de placement vise à produire des portefeuilles hautement concentrés, axés sur une croissance de qualité et à taux de roulement faible, et tire sa principale source de rendement supplémentaire de la sélection de titres. Le fonds associé a récemment été noté 5 étoiles par Morningstar UK.

Les considérations environnementales, sociales et liées à la gouvernance (ESG) sont inextricablement liées au processus de l'équipe Fiera Atlas, dont les objectifs de placement déclarés sont la création de valeur stable à long terme. Le fonds OPCVM fait désormais partie de la catégorie Article 8 en vertu des règles du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), comme tous les autres fonds d'OPCVM irlandais de Fiera Capital.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan, avec une présence mondiale croissante et un actif sous gestion d'environ 188,3 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021. La Société offre des solutions personnalisées et multi-actifs dans les catégories d'actifs des marchés publics et privés à des clients institutionnels, intermédiaires financiers et patrimoniaux privés en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. La profondeur de l'expertise de Fiera Capital, sa plateforme d'investissement diversifiée et son engagement à offrir un service exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion des investissements afin de créer un patrimoine durable pour ses clients. Les actions de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Ayant son siège social à Montréal, Fiera Capital, avec ses sociétés affiliées dans diverses juridictions, possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (É.-U.), Londres (R.-U.) et Hong Kong (RAS).

Fiera Capital n'offre pas de services de conseils en placement ni n'offre de fonds d'investissement aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis. Les services de conseils en placement pour les personnes des États-Unis sont offerts par Fiera Capital Inc. (« FCI »), une société du Delaware enregistrée en tant que conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission. Dans le cadre de la prestation de services à certains clients américains, Fiera Capital Inc. utilise les ressources de Corporation Fiera Capital en sa qualité de société affiliée participante. Veuillez consulter la section Informations importantes pour en savoir plus sur l'accord relatif aux sociétés affiliées participantes. Pour plus de détails concernant l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier ou sur les exemptions d'enregistrement dont elle se prévaut, veuillez consulter cette page Internet.

Des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital, y compris la notice annuelle de la Société, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations : Analystes et investisseurs : Marie-France Guay, vice-présidente principale, Trésorerie et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 294-5878, [email protected] ; Mariem Elsayed, directrice, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514 954-6619, [email protected] ; Demandes des médias – International : Alex-Anne Carrier, conseillère principale, Communications externes, Corporation Fiera Capital, 514 262-5668, [email protected]

SOURCE Corporation Fiera Capital - Communiqués de presse