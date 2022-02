Fiera Capital geeft operationele update over zijn Fiera Atlas Global Companies Strategy; team boekt aanzienlijke groei

/NIET VOOR VERSPREIDING ONDER NIEUWSAGENTSCHAPPEN VAN DE V.S. OF VERSPREIDING IN DE V.S./

Het beheerd vermogen van Strategy is meer dan verdubbeld sinds het team in maart 2021 is toegetreden

Het team heeft sinds de oprichting, 5 jaar geleden, een beleggingsrendement van het hoogste deciel weten te handhaven

Voltooiing fusie ICBE-fonds rondt overname van AMP Capital af

MONTREAL, 10 februari 2022 /PRNewswire/ -- Fiera Capital Corporation ("Fiera Capital" of de "Onderneming") (TSX: FSZ), een toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerder, kondigt met genoegen aan dat zijn Fiera Atlas Global Companies ("Fiera Atlas") team, dat in maart 2021 aan boord kwam, per 31 december 2021 een totaal beheerd vermogen ("AuM") van C$ 1,5 miljard wereldwijd rapporteerde, waarvan C$ 1,2 miljard is belegd in het ICBE-vehikel van het team.

Het Fiera Atlas-team, dat in januari 2022 een AA-rating kreeg van Citywire, heeft zijn AuM meer dan verdubbeld sinds het minder dan een jaar geleden, in maart 2021, aansloot bij Fiera Capital, en heeft sterke absolute en relatieve prestaties neergezet dankzij een zeer gedifferentieerde en eigen aanpak. Sinds de start op 31 maart 2017 heeft de Fiera Atlas-strategie een rendement van 26,2% op jaarbasis gegenereerd, met een toegevoegde waarde van 13,9% per jaar ten opzichte van zijn benchmark1.

"Het team staat qua filosofie op één lijn met de cultuur en waarden van het bedrijf en past daardoor uitstekend binnen onze organisatie", aldus Jean-Philippe Lemay, Global President en Chief Executive Officer. "Onze cliënten tonen veel belangstelling voor deze beleggingsstrategie, wat blijkt uit de aanzienlijke groei van het AuM in de afgelopen maanden en we zijn zeer verheugd over de succesvolle integratie van het team binnen het beleggingsplatform van Fiera Capital. Meer nog, hun complementariteit met ons bestaande aanbod versterkt niet alleen onze aanwezigheid in de wereldwijde aandelensector op markten waar wij groeimogelijkheden zien, maar ook de competitiviteit van ons investeringsplatform"

Voorts kondigde de onderneming aan dat de fusie van het geassocieerde fonds AMP Capital met een van de fondsen van Fiera Capital succesvol werd afgerond. Deze fusie is de laatste stap van de in maart 2021 aangekondigde integratie en de introductie door Fiera Capital van het volledige portefeuillebeheerteam van het geassocieerde AMP Capital-fonds, dat bestaat uit vier zeer ervaren beleggingsprofessionals: Simon Steele, Lead Portfolio Manager en portefeuillebeheerders Neil Mitchell, David Naughtin en Andy Gardner. Harald Karlsson is onlangs tot de organisatie toegetreden als Associate Investment Analyst, en het team wordt ondersteund door toegewijde distributiemedewerkers, onder wie Marcia Irwin, Senior Vice President, Capability Specialist, Global Equities.

"We hebben nog maar een paar weken te gaan voordat de strategie een track record van 5 jaar heeft bereikt. We zijn verheugd deze fusie te kunnen afronden," aldus Simon Steele, Lead Portfolio Manager van het Fiera Atlas-team. "De onderneming deelt ons langetermijnperspectief en beschikt over de reputatie en de infrastructuur om ons te helpen voort te bouwen op het aanhoudende momentum in de activabasis en om de groeiambities van de strategie in en buiten Noord-Amerika te ondersteunen. Ik ben ook zeer dankbaar voor de steun en betrokkenheid van onze cliënten gedurende deze overgangsperiode van een jaar. Allemaal hielden ze hun investeringen aan."

De beleggingsbenadering van het team wordt fundamenteel aangedreven en is verankerd rond een viervoudig kader voor vermogenscreatie voor aandeelhouders, gebaseerd op de identificatie van bedrijven die blijk geven van een concurrentievoordeel, een sterke kapitaalallocatie, een groeimarge en een voorspelbare cashflow. Deze aanpak levert een gefocuste portefeuille op van 25 tot 35 internationaal toonaangevende bedrijven die naar verwachting na een volledige marktcyclus en na risicocorrectie superieure rendementen zullen opleveren. Hun investeringsproces genereert sterk geconcentreerde, kwalitatieve portefeuilles met een lage turnover en haalt de belangrijkste bron van extra rendement uit effectenselectie. Het bijbehorende fonds kreeg onlangs een 5-sterrenrating van Morningstar UK.

Milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) zijn onlosmakelijk verbonden met het proces van het Fiera Atlas-team, met als beleggingsdoelstelling een stabiele vermogensopbouw op lange termijn. Het ICBE-fonds wordt thans ingedeeld als Artikel 8 krachtens de Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (SFDR) net als alle andere Ierse ICBE-fondsen van Fiera Capital.

Over Fiera Capital Corporation

Fiera Capital is een toonaangevende, onafhankelijke vermogensbeheerder met een groeiende wereldwijde aanwezigheid en heeft per 31 december 2021 ongeveer 180,8 miljard CAD aan beheerd vermogen. Het bedrijf levert op maat gemaakte en multi-assetoplossingen in activaklassen van de publieke en private markt aan institutionele, financiële intermediaire en particuliere vermogenscliënten in Noord-Amerika, Europa en belangrijke markten in Azië. De gedegen expertise, het gediversifieerde beleggingsplatform en de toewijding van Fiera Capital om uitstekende service te leveren, vormen de kern van onze missie om voorop te lopen in de wetenschap op het gebied van beleggingsbeheer om duurzaam vermogen voor klanten te creëren. Fiera Capital handelt onder de ticker FSZ op de effectenbeurs van Toronto. www.fieracapital.com

Fiera Capital, met hoofdkantoor in Montreal, heeft vestigingen in verschillende rechtsgebieden en heeft kantoren in meerdere steden over de hele wereld, waaronder New York (VS), Londen (VK) en Hongkong (SAR).

Fiera Capital biedt geen beleggingsadviesdiensten of beleggingsfondsen aan in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen. De beleggingsadviesdiensten voor Amerikaanse personen worden verleend door Fiera Capital Inc, een vennootschap in Delaware die als beleggingsadviseur is geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission. In verband met de dienstverlening aan bepaalde Amerikaanse cliënten maakt Fiera Capital Inc. gebruik van de middelen van Fiera Capital Corporation, die optreedt in haar hoedanigheid van deelnemend filiaal van Fiera Capital Inc. Raadpleeg de Belangrijke bekendmakingen voor informatie over de regeling met deelnemende filialen. Klik voor meer informatie over de specifieke registratie bij de SEC of de vrijstellingen daarvan waarop een Fiera Capital-entiteit vertrouwt op webpage .

Meer informatie over Fiera Capital Corporation, inclusief het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf, kunt u nalezen op SEDAR via www.sedar.com .

