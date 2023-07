Fiera Capital nomme Mandy Adamou à titre de vice-présidente, cheffe des relations consultants, EMOA et Asie

MONTREAL et LONDRES, le 25 juill. 2023 /PRNewswire/ -- Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mandy Adamou à titre de vice-présidente, cheffe des relations, EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie, à compter du 17 juillet 2023. Ce nouveau rôle vise à permettre à Fiera Capital d'accroître et de renforcer sa présence dans la région EMOA, et de développer des relations solides avec son réseau mondial de consultants. Mme Adamou collaborera avec Frederick McNeill, vice-président, Marchés institutionnels. Leur connaissance du marché et leur expertise permettront d'optimiser nos activités auprès des consultants et d'offrir les meilleurs résultats possibles à nos clients du monde entier. À cette fin, Mme Adamou présidera le Comité mondial des consultants de Fiera Capital et travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants de la Société. Mme Adamou relèvera de Klaus Schuster, directeur exécutif et chef de la direction de la région EMOA.

Mandy Adamou

« Mandy est reconnue pour sa capacité à stimuler la croissance des activités en développant des relations de qualité avec les consultants. Elle est donc la personne tout indiquée pour piloter les efforts visant à accroître la présence de Fiera Capital sur les marchés stratégiques de l'EMOA et de l'Asie, tout en solidifiant les progrès réalisés par Fred jusqu'à maintenant, a souligné Klaus Schuster. Alors que nous réorientons la Société vers un modèle de distribution régionalisé, et grâce à l'expérience éprouvée de Mandy dans les régions de l'EMOA et à sa grande crédibilité auprès des consultants locaux et mondiaux, je suis convaincu qu'elle jouera un rôle clé au sein de notre équipe. »

« Je suis fière d'intégrer les rangs de Fiera Capital et de contribuer à la réalisation de la prochaine étape de sa stratégie et de sa vision, a affirmé Mandy Adamou. L'esprit entrepreneurial et l'engagement envers un service à la clientèle exceptionnel, deux éléments qui distinguent Fiera Capital, sont des valeurs que je prône depuis le début de ma carrière. Je suis impatiente de collaborer avec notre talentueuse équipe mondiale afin d'atteindre les objectifs ambitieux de l'entreprise. »

Mme Adamou cumule plus de 25 années d'expérience en relations avec les consultants auprès d'institutions financières mondiales. Au cours de sa brillante carrière, elle a connu un franc succès dans le cadre du lancement de nombreuses solutions et de la supervision des activités avec les consultants dans plusieurs régions du monde, y compris l'EMOA, l'Asie et les États-Unis, en établissant des relations de confiance et stratégiques avec des partenaires du monde entier. Elle agissait auparavant en tant que directrice générale et cheffe mondiale des relations avec les consultants (EMOA) au sein d'un gestionnaire d'actifs privé mondial situé à Londres, en Angleterre.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 164,7 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à favoriser une prospérité durable pour toutes ses parties prenantes. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ » www.fieracapital.com.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

Les informations contenues dans les communiqués de presse et nouvelles de la société sont valables à la date indiquée. Vous ne devriez pas supposer que ces déclarations restent exactes ou valides après cette date.

