FIFA+ e Hisense envolverão os torcedores durante a Copa do Mundo FIFA Catar 2022™ com lançamento do FIFA World Cup Daily, by Hisense

QINGDAO, China, 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O FIFA+ tem o orgulho de anunciar o lançamento do FIFA World Cup Daily, by Hisense, com produção diária, a partir do FIFA Fan Festival™ no Al Bidda Park de Doha, reunindo celebridades, criadores, influenciadores e lendas para rever os lances dos jogos do dia.

Para celebrar o apelo global da Copa do Mundo da FIFA, o programa adotará uma abordagem inovadora de programação global e local, complementando as partidas e reportagens com conteúdos originais de 32 criadores, um de cada país concorrente.

O programa será dirigido por uma equipe de emissoras experientes lideradas por Caroline De Moraes (Eurosport e BBC), Michael "Timbsy" Timbs (COPA90) e Rachel Stringer, ex-apresentadora da EA Sports FIFA Global Series.

Com 25 minutos de duração, cada episódio do programa também utilizará o amplo arquivo do FIFA+, destacando alguns dos maiores e inesquecíveis momentos de torneios anteriores; apresentará desafios ao vivo e pré-gravados no set, que envolverão até mesmo espectadores casuais do futebol; e dará aos espectadores uma visão privilegiada do FIFA Fan Park™ no Al Bidda Park, em Doha.

Charlotte Burr, diretora de estratégia, digital e FIFA+ da FIFA, disse: "O objetivo do FIFA+ é criar novas experiências para os fãs, e o FIFA World Cup Daily, by Hisense certamente proporcionará isso. Com a transmissão direta do FIFA Fan Festival em Doha e combinando conteúdo local com análise global, o programa apresentará uma visão completa do torneio para os fãs, envolvendo e divertindo todos que estiverem assistindo em suas casas. É um passo interessante uma vez que nos envolvemos com nossos afiliados comerciais com conteúdo original."

O programa será apresentado pela Hisense, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™, e dá continuidade ao relacionamento de longa data da marca com a FIFA.

"Nós, da Hisense, somos grandes fãs de futebol e sabemos que duas coisas são verdadeiras", disse Alex Zhu, vice-presidente do Hisense Group e presidente da Hisense International. "Primeiro, os fãs de futebol não se cansam da Copa do Mundo da FIFA, e é por isso que temos o prazer de oferecer a nossos consumidores o melhor, mais abrangente e mais fácil acesso à programação da Copa do Mundo da FIFA."

"E, em segundo lugar, os fãs de futebol querem conteúdo que seja único para eles, para seus países, para seus times, para sua cultura. Ter criadores de todo o mundo nos ajudando a registrar estes momentos mágicos ajudará a Hisense a oferecer aos espectadores a melhor experiência da Copa do Mundo da FIFA."

