FIFA+ et Hisense engagent les fans tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ avec le lancement de FIFA World Cup Daily, par Hisense

FIFA World Cup Daily, par Hisense, sera diffusé tous les jours depuis le FIFA Fan Festival à Doha

Caroline Moraes , Michael « Timbsy » Timbs et Rachel Stringer animeront l'émission

, Michael « Timbsy » Timbs et animeront l'émission Des célébrités, des créateurs, des influenceurs et des légendes se réuniront pour l'émission, qui combinera une analyse mondiale avec des reportages locaux de 32 créateurs de chaque nation participante

QINGDAO (Chine), 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- FIFA+ est fier d'annoncer le lancement de FIFA World Cup Daily, par Hisense, produit chaque jour depuis le FIFA Fan Festival™ au parc Al Bidda de Doha, réunissant des célébrités, des créateurs, des influenceurs et des légendes pour récapituler le match de la journée.

Pour célébrer l'attrait mondial de la Coupe du Monde de la FIFA, l'émission adoptera une approche mondiale et locale révolutionnaire de la programmation, complétant les matchs et les reportages avec du contenu original de 32 créateurs, un de chaque pays en compétition.

L'émission sera dirigée par une équipe de diffuseurs expérimentés dirigée par Caroline De Moraes (Eurosport et BBC), Michael « Timbsy » Timbs (COPA90) et Rachel Stringer, ancienne présentatrice des EA Sports FIFA Global Series.

Avec chaque épisode d'une durée de 25 minutes, l'émission utilisera également les vastes archives de FIFA+, mettant en lumière certains des moments les plus grands et inoubliables des tournois passés ; présenter des défis en direct et préenregistrés sur le plateau qui engageront même les observateurs de football occasionnels ; et offrir aux téléspectateurs une vue d'initié du FIFA Fan Park™ dans le parc Al Bidda de Doha.

La directrice de la stratégie, du numérique et de FIFA+ de la FIFA, Charlotte Burr, a déclaré : « FIFA+ consiste à créer de nouvelles expériences pour les fans, et le FIFA World Cup Daily, par Hisense, le fournira certainement. Grâce à sa diffusion directe depuis le FIFA Fan Festival à Doha et à la combinaison de contenu local et d'analyse globale, il créera une vue complète du tournoi par les fans tout en engageant et en divertissant tous ceux qui le regardent à la maison. C'est une étape passionnante alors que nous nous engageons avec nos affiliés commerciaux sur du contenu original. »

Le spectacle est présenté par Hisense, sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, et poursuit la relation à long terme de la marque avec la FIFA.

« Chez Hisense, nous sommes de grands fans de football, et nous savons que deux choses sont vraies », a déclaré Alex Zhu, vice-président du groupe Hisense et président de Hisense International. « Tout d'abord, les fans de football ne peuvent pas en avoir assez de la Coupe du Monde de la FIFA, c'est pourquoi nous sommes ravis d'offrir à nos consommateurs l'accès le meilleur, le plus complet et le plus simple à la programmation de la Coupe du Monde de la FIFA. »

« Et deuxièmement, les fans de football veulent un contenu qui leur soit propre, à leur pays, à leurs équipes, à leur culture. Le fait que des créateurs du monde entier nous aident à capturer ces moments magiques aidera Hisense à offrir à ses téléspectateurs l'expérience ultime de la Coupe du Monde de la FIFA. »

Contact pour les médias :

Sandra Correa

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1945379/Hisense_FIFA_Daily_Logo.jpg

SOURCE Hisense