FIFA lanza FIFA+ para llevar el espectáculo del fútbol gratis a toda la afición

«FIFA+ representa el siguiente paso hacia nuestra visión de conseguir que el fútbol sea realmente global e inclusivo, y respalda la misión principal de la FIFA, que es expandir y desarrollar el fútbol a nivel global —ha afirmado Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. Este proyecto representa un cambio cultural en el modo en que los distintos tipos de aficionados al fútbol pueden conectar con este deporte y conocerlo mejor, y constituye una parte fundamental de mi Visión 2020-2023. Acelerará la democratización del fútbol y estamos encantados de compartirlo con el público».

Toda la acción dentro y fuera del campo

Partidos en directo :

Para finales de 2022, FIFA+ retransmitirá al año el equivalente a 40 000 partidos en directo de 100 federaciones miembro de las seis confederaciones, incluidos 11 000 partidos femeninos. FIFA+ ofrece retransmisiones en directo de todo tipo, desde las mejores ligas europeas hasta competiciones masculinas, femeninas y juveniles del mundo entero. Desde su fecha de lanzamiento, FIFA+ retransmitirá en directo 1400 partidos al mes. Y la cifra irá en aumento.

Archivo FIFA+ :

De cara a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, FIFA+ ofrecerá todos los partidos de la Copa Mundial masculina y femenina que se han grabado a lo largo de la historia. En total, más de 2000 horas de imágenes de archivo. Es la primera vez que este archivo se pone a disposición del público. Será posible ver partidos completos, las jugadas más interesantes, los goles y los momentos mágicos, todo en un mismo sitio. El Archivo FIFA+ arrancará con más de 2500 vídeos que se remontan a la década de 1950. Durante el año, se irán incorporando muchos más.

Central de Partidos, Noticias y Juegos:

La Central de Partidos permitirá a los aficionados la inmersión total en datos futbolísticos sobre 400 competiciones masculinas y 65 femeninas. Además de esta central, todos los días llegarán noticias del fútbol masculino y femenino de todo el mundo. En el transcurso del año, los aficionados disfrutarán de juegos interactivos como votaciones, concursos, partidos fantasy y pronósticos.

Producciones originales de FIFA+:

FIFA+ también compartirá historias incomparables sobre el fútbol masculino y femenino del mundo entero. Se estrenarán documentales, docuseries, programas de debate y cortos, todo traducido a once idiomas. Las historias tratarán desde el fútbol base hasta las selecciones nacionales y contarán con la presencia de estrellas del fútbol de ayer y hoy, procedentes de más de 40 países.

El contenido de FIFA+ continuará creciendo y evolucionando durante todo el 2022 con nuevas increíbles historias en tu idioma.

Desde su lanzamiento, FIFA+ dará vida al fútbol a través de producciones exclusivas y de talla mundial, como, por ejemplo:

Ronaldinho: The Happiest Man in the World : un documental exclusivo con imágenes de archivo inéditas de uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia. El documental, de 90 minutos de duración, está dirigido por los hermanos Stuart y Andrew Douglas y producido por Simon Horsman y Jeffrey Soros de Los Angeles Media Fund. Narra la vida de Ronaldinho y su viaje desde las favelas de Brasil hasta convertirse en uno de los futbolistas más queridos de todos los tiempos. Participan Lionel Messi, Frank Rijkaard y Carles Puyol , que explican lo que esta leyenda de la FIFA significa para ellos.





un documental exclusivo con imágenes de archivo inéditas de uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia. El documental, de 90 minutos de duración, está dirigido por los hermanos Stuart y y producido por y Jeffrey Soros de Los Angeles Media Fund. vida de Ronaldinho y su viaje desde las favelas de Brasil hasta convertirse en uno de los futbolistas más queridos de todos los tiempos. Participan Lionel Messi, Frank Rijkaard y , que explican lo que esta leyenda de la FIFA significa para ellos. Captains: Temporada 1: una innovadora serie de ocho capítulos producida por Fulwell 73 (Del Sunderland hasta la muerte , Todo a nada: Juventus ) que sigue a seis capitanes que lideran a sus selecciones durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. La serie, que trata en profundidad las cualidades de liderazgo de cada uno de estos futbolistas, presenta a Luka Modrić (Croacia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón), Brian Kaltak ( Vanuatu ), Andre Blake ( Jamaica ), Hassan Maatouk (Líbano) y Thiago Silva (Brasil).





una innovadora serie de ocho capítulos producida por Fulwell 73 (Del , ) que sigue a seis capitanes que lideran a sus selecciones durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. La serie, que trata en profundidad las cualidades de liderazgo de cada uno de estos futbolistas, presenta a Luka Modrić (Croacia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón), ( ), ( ), (Líbano) y (Brasil). Croatia : Defining a Nation: documental original que cuenta cómo el fútbol logró unir a una nación y a un grupo de amigos, que alcanzaron el reconocimiento mundial tras superar las mayores adversidades. Se convirtieron en leyendas y en embajadores de su país por todo el planeta. Del aclamado director Louis Myles ( Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football , Liverpool FC: The 30-Year Wait ).





documental original que cuenta cómo el fútbol logró unir a una nación y a un grupo de amigos, que alcanzaron el reconocimiento mundial tras superar las mayores adversidades. Se convirtieron en leyendas y en embajadores de su país por todo el planeta. Del aclamado director ( , ). HD Cutz: docuserie original de ocho capítulos donde Sheldon Edwards , peluquero de grandes estrellas, habla de comida, moda, música y, a veces, hasta de fútbol. Con protagonistas como Paul Pogba y Antonio Rüdiger, está producida por MOTIF Pictures y Fever Media.





docuserie original de ocho capítulos donde , peluquero de grandes estrellas, habla de comida, moda, música y, a veces, hasta de fútbol. Con protagonistas como Paul Pogba y Antonio Rüdiger, está producida por MOTIF Pictures y Fever Media. Dani Crazy Dream: serie documental de seis episodios de 30 minutos donde acompañaremos a Dani Alves , el jugador con mejor palmarés de la historia, en su andadura hacia la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Una serie de la productora del mismo Alves, Maracanã Media.





serie documental de seis episodios de 30 minutos donde acompañaremos a , el jugador con mejor palmarés de la historia, en su andadura hacia la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Una serie de la productora del mismo Alves, Maracanã Media. Golden Boot : docuserie original de cuatro episodios de 48 minutos con entrevistas a los mejores artilleros de la Copa Mundial de la FIFA, producida por Goalhanger Films ( Wayne Rooney : The Man Behind the Goals ). En el primer episodio, Gary Lineker se sienta junto a la leyenda brasileña Ronaldo Nazário para volver a ver la Copa Mundial de la FIFA 2002.





docuserie original de cuatro episodios de 48 minutos con entrevistas a los mejores artilleros de la Copa Mundial de la FIFA, producida por Goalhanger Films ( ). En el primer episodio, se sienta junto a la leyenda brasileña Ronaldo Nazário para volver a ver la Copa Mundial de la FIFA 2002. Icons: docuserie de cinco episodios de 26 minutos que presenta a cinco de las jugadoras más decisivas del fútbol femenino: Wendie Renard , Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd y Sam Kerr cuentan sus historias en primera persona. Producida por Noah Media Group (Los 14 ochomiles: No hay nada imposible , Buscando a Jack Charlton ).





docuserie de cinco episodios de 26 minutos que presenta a cinco de las jugadoras más decisivas del fútbol femenino: , Lucy Bronze, Asisat Oshoala, y Sam Kerr cuentan sus historias en primera persona. Producida por Noah Media Group (Los 14 ochomiles: , ). Academies: la historia de algunas de las mejores factorías de talento futbolístico del mundo, de Shoot the Company. La primera temporada nos habla del RSC Anderlecht en tres episodios de 30 minutos.

Nada más lanzarse, FIFA+ estará disponible para todos los dispositivos web y móviles y, muy pronto, para una amplia gama de dispositivos en cinco idiomas (inglés, francés, alemán, portugués y español), a los que seguirán seis más en junio de 2022.

